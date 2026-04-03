Иран заявил о сбитом американском штурмовике вблизи Ормузского пролива

Средства ПВО Ирана сбили американский штурмовик A-10 вблизи Ормузского пролива. Об этом заявила армия Ирана, передает Fars.

О том, что в районе Персидского залива разбился штурмовик A-10 Warthog, сообщила The New York Times со ссылкой на американских чиновников. По их информации, пилот спасен.

3 апреля Иран заявил о перехвате американского истребителя на территории республики. В Белом доме подтвердили информацию. КСИР утверждает, что один из двух пилотов захвачен. Второй спасен силами США, сообщил CBS News. По информации CNN, речь идет об истребителе F-15. CBS News утверждал, что сбили F-15E.