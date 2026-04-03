CBS News: одного из пилотов сбитого над Ираном истребителя спасли
Один из членов экипажа американского истребителя, сбитого над Ираном, был спасен силами США. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. По информации собеседников издания, поисково-спасательная операция продолжается.
Самолет сбили сегодня в воздушном пространстве Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о задержании одного из пилотов. По данным Tasnim, США использовали в поисковой операции вертолеты Black Hawk и один Hercules 130. Представители Тегерана пообещали «поддержку и щедрое вознаграждение» за поимку пилота американского истребителя.
Власти США не подтверждали сообщения о перехвате самолета. Правительство Ирана утверждает, что перехваченный самолет относится к модели F-35. По данным Axios, на фото и видео запечатлены обломки истребителя F-15. Источники The New York Times и CBS News уточняли, что речь идет о версии F-15E. Стандартная конфигурация такого самолета предусматривает экипаж из двух человек.