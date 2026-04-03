NYT: в районе Персидского залива разбился второй американский самолет за день

В районе Персидского залива разбился американский штурмовик A-10 Warthog. Об этом сообщили The New York Times два американских чиновника на условиях анонимности. Пилот был благополучно спасен. Инцидент произошел вблизи Ормузского пролива примерно в то же время, когда над Ираном был сбит истребитель F-15E ВВС США.

Американский штурмовик A-10 Warthog

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters Американский штурмовик A-10 Warthog

По данным CBS News, в случае с F-15E один из двух членов экипажа уже спасен. Судьба второго пилота остается неизвестной, поисково-спасательная операция продолжается. Официальные лица не раскрыли точное место и обстоятельства крушения A-10.

КСИР первоначально заявил, что его силы ПВО поразили истребитель F-35. Однако Axios, изучив опубликованные снимки обломков, установил: речь идет о F-15E. На кадрах также видно катапультное кресло с парашютом. В КСИР утверждают, что один из двух пилотов захвачен. О спасении американскими силами второго пилота сообщало CBS News. Белый дом подтвердил факт падения самолета, не уточнив его модель.