Президенту США Дональду Трампу доложили о сбитом в Иране американском истребителе. Об этом сообщила CBS News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon, Pool / AP Дональд Трамп

В Белом доме не раскрыли подробностей. Истребитель сбили 3 апреля. Корпус стражей исламской революции заявлял о задержании одного из пилотов. Одного члена экипажа спасли силы США, сообщал CBS News. Он получает медицинскую помощь, пишет CNN.

По информации источника CNN, речь идет об F-15. CBS News утверждал, что сбили F-15E. Власти Ирана пообещали награду за поимку членов экипажа истребителя.