Футболист сыграл в мировую

Мировой суд прекратил уголовное преследование бывшего игрока сборной России Федора Смолова, обвиняемого в избиении год назад в кафе бизнесмена из Челябинска Владимира Кузьминова. Потерпевший заключил с футболистом мировое соглашение, получив помимо извинений 4 млн руб.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Из оглашенного на заседании прокурором обвинения следовало, что конфликт между потерпевшим и подсудимым произошел около 6 утра 28 мая 2025 года в ресторане «Кофемания» на Большой Никитской улице. Перед посещением выставки в «Крокус Экспо» в заведение заглянули бизнесмены из Челябинска Владимир Кузьминов и Андрей Попелуха. По словам прокурора, конфликт у Федора Смолова изначально возник не с ними, а с компанией, сидевшей неподалеку.

Поскольку друзья господина Смолова расшумелись, к нему подошла «молодая блондинка», попросившая «вести себя тише». Допрошенный после прокурора футболист утверждал, что был в то утро трезв, но предложил замять инцидент, купив девушке и ее друзьям выпивку. Но тут выяснилось, что в заведении алкоголь подают только с 10 утра. Тогда блондинка предложила оплатить счет ее и друзей. Федор Смолов согласился, заявив, что заплатит вообще за всех в заведении.

Челябинцам это не понравилось. Господин Попелуха резко ответил «нет», да еще назвал футболиста «бро» и обратился на «ты».

Удалявшийся от компании спортсмен вернулся и, возмущаясь («Какое я тебе бро?»), попытался ударить господина Попелуху, но попал по лицу господину Кузьминову, решившему их разнять.

«У меня слетели очки, и показалось, что зубы разошлись в разные стороны,— рассказывал потерпевший.— Мне предложили вызвать скорую, но я даже не мог разговаривать».

В больнице бизнесмену закрепили сломанную челюсть. Повреждена оказалась и глазница, где рентген обнаружил скрытый перелом. Все это, по словам потерпевшего, привело к тому, что он до 11 июля был вынужден находиться на больничном. Последующая реабилитация, как уточнила его адвокат, продолжалась до конца 2025 года.

Хотя стороны объявили, что заключили мировое соглашение, а потерпевший получил от подсудимого Смолова 4 млн руб. в качестве компенсации, прокурор неожиданно заявила, что выступает против примирения. По ее словам, если в данном случае известный спортсмен Смолов избежит наказания, это может послужить плохим примером для молодежи.

Возникшую коллизию попыталась разрешить адвокат Варвара Кнутова. Она заявила, что ее подзащитный «ударил человека, поддавшись порыву», но сейчас «Федор Михайлович (Смолов.— “Ъ”) раскаялся и весь вред возместил».

«Вся эта история должна продемонстрировать молодежи, что за драку государство привлечет тебя к ответственности,— подчеркнула госпожа Кнутова.— Но если человек признал вину и возместил причиненный вред, то он вправе рассчитывать, что правосудие отнесется к этому должным образом».

Суд с этим согласился и, утвердив мировую, прекратил уголовное преследование футболиста.

На выходе из суда господин Смолов заверил журналистов, что сделал выводы из случившегося и не намерен распускать руки. Тем более что в той же «Кофемании» на Большой Никитской в 2018 году уже произошла драка с участием коллег Федора Смолова — бывших футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева. За нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака они получили год и шесть месяцев и год и пять месяцев колонии общего режима соответственно.

Ранее господин Смолов сообщал, что бывший тесть Александра Кокорина Руслан Валитов предлагал ему уладить конфликт за 20 млн руб. Футболист посчитал это вымогательством, однако, чем закончилась эта история, до сих пор неясно.

Алексей Соковнин