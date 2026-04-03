Интернет для бедных

Представители парламентской оппозиции раскритиковали нашумевшие инициативы Минцифры по борьбе с VPN-сервисами. По их мнению, предложенный ведомством подход создает условия для цифрового неравенства. КПРФ и ЛДПР в ответ уже разрабатывают законопроекты о цифровых правах граждан. Эксперт полагает, что использование темы VPN перед выборами дает партиям «возможности для маневра».

Как сообщал “Ъ”, на уходящей неделе Минцифры выступило сразу с несколькими инициативами, направленными на ограничение использования VPN: речь идет о введении платы за международный трафик в мобильных сетях, ограничении доступа к цифровым платформам при использовании средств обхода блокировок, а также об исключении из реестра Минцифры IT-компаний, которые не ограничивают доступ к своим ресурсам (см. “Ъ” от 1 апреля).

Инициативы вызвали широкое обсуждение, в котором поучаствовали депутаты Госдумы. Правда, представители «Единой России» (ЕР), включая главу профильного комитета по информационной политике Сергея Боярского, от комментариев пока воздерживаются. Зато охотно и весьма жестко высказываются депутаты от парламентской оппозиции.

«К сожалению, в государстве, похоже, возобладал принцип "давить и не пущать",— сказал “Ъ” депутат Сергей Обухов (КПРФ).— Сегодня блокируют Telegram и загоняют всех в Max, завтра попытаются придушить VPN-сервисы, послезавтра будут пускать в интернет только по каким-нибудь цифровым паспортам. Это полнейший идиотизм».

КПРФ, по словам депутата, выступает за другой подход: «Мы завершаем работу над проектом закона о базовых цифровых правах граждан, включая, например, свободу выбора способа общения: никто не может быть принужден к использованию определенных мессенджеров или социальных сетей. Отбить обратно у государства свободное частное цифровое пространство будет непросто, но КПРФ вместе с коллегами из некоторых других фракций по меньшей мере продолжит обозначать эту проблему и добиваться ее решения в пользу граждан».

ЛДПР, как сообщил “Ъ” ее председатель Леонид Слуцкий, критически относится к ограничительным идеям вроде взимания с людей дополнительной платы за использование VPN.

«Задачи безопасности игнорировать нельзя», но любые подобные решения «должны быть понятны людям, юридически обоснованы» и не должны «разрушать повседневную жизнь и работу граждан», подчеркнул он. Либерал-демократы тоже готовят законопроект «Об основных гарантиях цифровых прав в РФ», который «должен зафиксировать основные гарантии на доступ к интернету, прозрачные условия ограничения сервисов, обязательное информирование пользователей о подобных чувствительных изменениях и механизмы защиты их прав».

В целом же господин Слуцкий полагает, что инициативы Минцифры нельзя рассматривать в отрыве от системного подхода: «Точечные решения без понятной общей рамки только усиливают неопределенность». И баланс между интересами граждан, бизнеса и обеспечением безопасности как раз и должен быть закреплен в законе, резюмировал лидер ЛДПР.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») в своем Telegram-канале призвал Минцифры «остановиться».

Он убежден, что взимание платы за зарубежный трафик и, по сути, введение «платного VPN» создает в стране цифровое неравенство. «Давайте скажем прямо: эта инициатива не блокирует VPN. Она делает полноценный интернет привилегией для богатых. А остальные — а таких в стране большинство — окажутся в интернете для бедных»,— написал господин Даванков.

Идея Минцифры исключать из «белых списков» платформы, не блокирующие VPN, тоже вызвала у «Новых людей» неприятие. «Мы против такого подхода. Это ничем не обоснованное давление на бизнес. Официальная позиция Минцифры в том, что "белые списки" введены для безопасности людей. Включенный VPN никак не влияет на безопасность»,— сказал “Ъ” Владислав Даванков.

В «Справедливой России» отношение к «войне с VPN» примерно такое же, сообщил “Ъ” депутат Михаил Делягин: «Думаю, само Минцифры понятия не имеет, что оно хочет делать, и тем более — что оно будет делать. Так что комментировать пока нечего, кроме методичного и крайне эффективного разжигания ненависти к социальной группе "власть"».

Политолог Алексей Макаркин считает, что по вопросу о VPN партии могут высказываться более открыто, чем по двум другим острым темам — о блокировке Telegram и об ограничениях в работе мобильного интернета.

В первом случае ситуация была связана с конфликтом государства с владельцем ресурса Павлом Дуровым, а во втором — с вопросами безопасности, и партии относились к этому с осторожностью. Но тема VPN вполне однозначна и оставляет партиям возможности для маневра, полагает эксперт: «VPN-сервисов много, одни в России блокируются, другие — нет, и почему это происходит, никто не знает».

Эти ограничения непопулярны у населения, и партии будут использовать эту тему, но осторожно, прогнозирует господин Макаркин: «Для них важно, во-первых, правильно определять тематику, чтобы не столкнуться с вопросами, связанными с безопасностью, а во-вторых, правильно подбирать слова. Но большинство партий уже умеют это делать».

Ксения Веретенникова