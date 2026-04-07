Каско повышает ставки

Несмотря на серьезный спад продаж новых автомобилей в России, в том числе за счет резкого сокращения выдач автокредитов, рынок каско в прошлом году продемонстрировал рост сборов. Драйвером роста стало страхование подержанных машин — во многом из-за повышения стоимости ремонта и запчастей: каждая деталь теперь тянет тарифы вверх.

Парадоксальный рост

Взносы по страхованию автокаско в 2025 году выросли почти на 5%, до 338,8 млрд руб., следует из данных Банка России. Такой рост выглядит парадоксальным, ведь за год продажи новых автомобилей, согласно расчетам «Автостата», упали на 15,6%, а объем выданных автокредитов, которые напрямую влияют на продажи полисов каско, сократился более чем на 30%. И все это на фоне падения объемов взносов по ОСАГО на 0,5%, до 330,3 млрд руб. (в основном снижение произошло в сегменте юридических лиц из-за конкуренции между страховщиками — в сегменте физлиц сборы выросли).

По словам старшего директора рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллиной, главным фактором роста рынка стал спрос со стороны розничных клиентов на страхование подержанных автомобилей. Согласно опросу «Ъ-Review» крупнейших страховых компаний в сегменте автокаско, доля автомобилей с пробегом уже составляет треть от всего портфеля страховых компаний. Среди онлайн-каналов подержанных авто наиболее популярны сегодня маркетплейсы, экосистемные каналы, агрегаторы и прямые цифровые каналы страховщиков, отмечают в «Т-Страховании».

Кроме того, в 2025 году рост рынка поддержало распространение краткосрочных страховых полисов, когда страховка оформляется не на год, а на несколько месяцев, например на время поездки. Эту тенденцию можно проследить по статистике: общее число договоров, заключенных как юрлицами, так и физлицами, приблизилось к 11 млн, что на 1% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом в сегменте физических лиц количество договоров увеличилось почти на 13%.

Наконец, на сборы повлиял и рост страховой суммы (то есть общей максимальной суммы, которую страховая компания обязуется выплатить при страховом случае): за год она увеличилась на 2,8 млрд руб. Причем положительная динамика наблюдается во всех категориях страхователей: у физических лиц страховая сумма выросла на 14,3%, у юридических лиц — на 15,9%, у индивидуальных предпринимателей — на 1,2%.

Как сообщили в компании «Т-Страхование», в первую очередь рост премий связан с увеличением стоимости самих автомобилей, подорожанием запчастей и ремонта, а также с ухудшением логистики и дефицитом комплектующих для отдельных моделей.

Например, что касается китайских авто, число которых в России растет, поставки не всех марок стабильны, каталоги по большей части отсутствуют, уточняет вице-президент «Ренессанс Страхования» Сергей Демидов. «Ситуация постепенно улучшается, но предстоит сделать еще много»,— говорит он.

Избирательный подход

Средневзвешенный страховой тариф по каско (отношение страховых премий к страховой сумме) в 2025 году немного снизился год к году: с 1,7% до 1,6%. Наиболее заметное снижение произошло в сегменте юридических лиц — с 1,9% до 1,5%. Это связано с усилением ценовой конкуренции за корпоративных клиентов, а также с тем, что крупные компании, страхующие большие автопарки, могут добиваться более выгодных условий у страховщиков. Кроме того, страховщики часто рассматривают каско как часть более широкой стратегии продаж — снижая маржинальность по этому продукту, они рассчитывают компенсировать ее за счет других видов страхования: имущества, ДМС и ответственности.

Для розничных клиентов тарифы выросли в целом от 5% — в зависимости от сегмента автомобиля, отметили в «Совкомбанк Страховании».

Помимо роста цен на автомобили дополнительное давление на тарифы оказывает увеличение числа попыток мошеннических действий со стороны страхователей, что вынуждает страховщиков учитывать это в тарифах из-за возрастающих расходов на расследования и андеррайтинг, объясняют участники рынка.

При этом условия по полисам для водителей, которые уже являются клиентами страховой компании или ранее оформляли в ней страховку, как правило, оказываются более выгодными. При продлении договоров используются системы персонального ценообразования, которые учитывают не только историю страховых случаев клиента, но и данные из внешних источников. В «Т-Страховании» рассказали, что компании усиливают технологическую оценку рисков: активно внедряют математические и скоринговые модели, развивают системы антифрода и андеррайтинга, а также инвестируют в технологии оценки ущерба с использованием искусственного интеллекта.

Однако уровень проникновения добровольного страхования в автогражданском сегменте снижается: по итогам 2025 года лишь каждый пятый договор ОСАГО сопровождался полисом каско, отмечают в НРА. Для сравнения: в 2024 году соотношение заключенных договоров было один к четырем. О снижении проникновения каско говорит и структура собранных премий: бурный рост сегмента краткосрочных полисов означает, что при формальном увеличении количества клиентов совокупный период страхового покрытия снижается, поясняют в НРА.

Покороче и подешевле

В условиях непростой экономической ситуации покупатели каско сегодня стремятся сэкономить — найти баланс между стоимостью полиса и уровнем защиты. Средняя страховая премия по договорам каско с физическими лицами в 2025 году оставалась невысокой — около 22 тыс. руб., что свидетельствует о сохранении популярности недорогих программ автострахования с ограниченным набором рисков и договоров с франшизой, отмечают в Банке России.

Сейчас для автомобилей до пяти-семи лет чаще оформляют полный пакет каско с небольшой франшизой (около 10 тыс. руб.), что позволяет экономить на стоимости полиса, поясняет Сергей Демидов.

Для сравнения: в периоды, когда на рынке преобладали полисы с полным покрытием, средняя стоимость каско составляла 47,5 тыс. руб. (на 31 марта 2017 года) и 41,5 тыс. руб. (на 31 марта 2022 года).

Все популярнее становятся и полисы мини-каско (более дешевые полисы с ограничением рисков — обычно угон или полное уничтожение авто), особенно на машины старше десяти лет. «Рост числа договоров по таким программам стал одним из ключевых факторов увеличения сборов. Это связано с удорожанием автомобилей и запчастей — даже владельцы машин с большим пробегом начинают рассматривать каско как способ защиты от значимых расходов на ремонт»,— поясняет эксперт.

В «Т-Страховании» также отмечают интерес к «умным» полисам (программа автострахования с использованием телематики, которая позволяет сэкономить на полисе за счет безопасного вождения и небольших пробегов), «так как клиенту понятна связь между стилем вождения и экономией на полисе, а также доступны дополнительные сервисные преимущества, например уведомления или проактивная помощь». Однако подписочные и гибкие страховые продукты пока остаются нишевым сегментом, их чаще выбирают клиенты с нерегулярным использованием автомобиля, преимущественно в крупных городах.

Дорогие детали

Выплаты по договорам каско по итогам 2025 года достигли 217 млрд руб., рост составил 31,5%, отмечают в ЦБ. Средний размер выплаты стабилизировался на уровне около 208,8 тыс. руб., хотя в начале года превышал 212 тыс. руб., уточнили в НРА. Главная причина роста выплат — подорожание ремонта автомобилей и рост цен на запчасти. На динамику выплат также повлияло увеличение количества урегулированных страховых случаев. За год их стало чуть более 997 тыс., что примерно на 20% больше, чем в 2024 году.

Проблемы с поставками запчастей напрямую влияют и на убыточность страхования.

Чем дольше длится ремонт, тем выше расходы страховщиков и тем значительнее репутационные риски, поскольку клиенты вынуждены дольше ждать возвращения автомобиля. В результате уровень выплат по каско (отношение суммы произведенных страховых выплат к сумме собранных страховых премий) в 2025 году достиг 64% против 51% годом ранее и около 49% в предыдущие периоды.

Фактор инфляции

Рост премий по автокаско продолжится и в 2026 году, считают опрошенные «Ъ-Review» страховые компании. Основная причина — увеличение средней стоимости застрахованного автомобиля из-за роста утилизационного сбора, цен на автомобили, а также на ремонт и запчасти. «Цены будут расти пропорционально инфляции в авторемонте, однако возможно появление более гибких программ с франшизами и ограниченным покрытием, особенно для возрастных автомобилей»,— говорит заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Дмитрий Соколов.

Существенного роста продаж полисов в первом полугодии не ожидается, добавляют в «Ренессанс Страховании». Оживление возможно ко второй половине 2026 года на фоне смягчения денежно-кредитной политики, когда снижение ключевой ставки может сделать автокредиты доступнее. Выплаты также продолжат расти вслед за инфляцией ремонта, хотя при улучшении логистики темпы роста могут постепенно замедлиться, отмечают в компании.

В НРА считают, что рынок входит в новую фазу зрелости, когда страховщики конкурируют не столько ценой, сколько качеством сервиса, точностью оценки рисков и способностью предложить клиенту персонализированное решение. В ближайшие годы рынок каско, по прогнозам «Т-Страхования», будут сильнее всего менять «умные» полисы, «вшитое» страхование у автопроизводителя или импортера, ИИ-оценка ущерба по фото и видео, платформы закупки запчастей, антифрод-аналитика и проактивная сервисная поддержка.

Однако основные возможности рынка будут все больше связаны с ростом сегмента подержанных автомобилей. Если тенденция старения автопарка продолжится, рынок увидит рост спроса на страхование более старых машин, что потребует от страховщиков разработки новых продуктов, балансирующих между доступностью для клиента и приемлемым уровнем риска для компании, добавляет Дмитрий Соколов.

Анна Абрамцева