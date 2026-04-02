На Ставрополье продажи препаратов от ожирения выросли на 173%

В январе-феврале 2026 года в Ставропольском крае аптечные продажи препаратов от ожирения в денежном выражении достигли 185 млн руб., что на 173% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда лекарств было продано на 67,8 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Продажи препаратов от ожирения в регионе в упаковках показали рост на 112%. Если в январе-феврале 2025 года было продано 13,8 тыс. упаковок, то в начале 2026 года — 26,3 тыс. упаковок.

В число самых популярных препаратов в регионе вошли Терзетта (30,3% от числа всех продаж), Семавик (20,4%), Вельгия (17,8%), Седжарo (11,7%) и Квисента (6,2%).

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в крае зарегистрировано около 89 тыс. диабетиков, из них более 2 тыс. — дети. Заболеваемость растет на 6–7% в год из-за ожирения и малой подвижности. На лекарства и мониторинг на Ставрополье выделяют 1,3 млрд руб. ежегодно из краевого бюджета.

Наталья Белоштейн