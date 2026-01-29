На Ставрополье регпроекты позволили усилить борьбу с онкозаболеваниями и диабетом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял решение увеличить в 2026 году финансирование льготного лекарственного обеспечения на 1 млрд руб. Общий объем средств на лекарства, медицинские изделия и специализированное питание достигнет 6,8 млрд руб., из которых край выделит 5,3 млрд руб., а остальное поступит из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Эти деньги охватят около 400 тыс. жителей региона, страдающих хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет, рак, гипертонию, эпилепсию, вирусные гепатиты и редкие болезни. Бороться с тяжкими недугами в крае позволяет реализация региональных проектов.

Фото: предоставлено Министерством здравоохранения Ставропольского края Фото: предоставлено Министерством здравоохранения Ставропольского края

Недавно на брифинге в краевом правительстве замминистра здравоохранения Ставрополья Ольга Листова отметила рост числа пациентов с хроническими болезнями. Причина — старение населения и повышение качества диагностики, что позволяет выявлять серьезные недуги на ранних стадиях. Дополнительные расходы власти региона объясняют необходимостью оперативных закупок высококачественных препаратов.

В итоге, в 2026 году на Ставрополье общий объем финансирования здравоохранения превысит 36 млрд руб., на 1 млрд руб. больше, чем годом ранее.

Онкология — не приговор

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», утвержденный постановлением правительства №415-п от 29 июля 2025 года, реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Основная цель — к 2030 году число пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более пяти лет после постановки диагноза, увеличить на 7%. На Ставрополье на учете — около 25 тыс. онкобольных. Их число растет на 4-5% в год. Например, в 2024 году врачи выявили на 12% больше случаев, чем в 2020-м. При этом, выросла и доля «пятилетней выживаемости»: с 52% в 2020 году до 58% в 2025-м. Это произошло благодаря новым методам лечения пациентов.

В этом году регпроект фокусируется на ранней диагностике, развитии радиологической службы, амбулаторной помощи и паллиативной поддержке. В 2026 году на лекарства для онкобольных выделят более 360 млн руб., а федеральные субсидии на обновление оборудования составят 159,9 млн руб.

Ставропольский онкодиспансер активно модернизируется: власти строят новый корпус по госпрограмме «Развитие здравоохранения». Подрядчики завершили монтаж сетей водоснабжения, отопления, вентиляции и фасадов. Введение в эксплуатацию запланировано на 2027 год. Это позволит увеличить коечный фонд на 200 мест, открыть операционные с роботизированной хирургией и центры амбулаторной химиотерапии. По словам главного врача диспансера Константина Хурцева, с 2019 года нацпроекты «Здравоохранение» и «Продолжительная и активная жизнь» позволили обновить все отделения, усовершенствовать профилактику на первичном звене и процесс реабилитации.

Полноценная жизнь с диабетом

Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом», утвержденный постановлением №407-п от июля 2025 года, также реализуется до 2030 года и повышает доступность диагностики, лечения и профилактики. В крае зарегистрировано около 89 тыс. диабетиков, из них более 2 тыс. — дети. Заболеваемость растет на 6–7% в год из-за ожирения и малой подвижности. На лекарства и мониторинг на Ставрополье выделяют 1,3 млрд руб. ежегодно из краевого бюджета. Плюс к этому 160 млн руб. выделяются в 2026 году на инновационные препараты и системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей и беременных с диабетом 1-го типа. Проект ставит цели: к 2030 году охват тестами на глюкозу дойдет до 95%, диспансерное наблюдение — до 85,1%, а осложнения снизятся на 15%. С начала 2025 года Школу диабета на базе 35 медучреждений посетили 12,5 тыс. пациентов. На таких занятиях с интерактивными панелями учат контролировать сахар, инсулинотерапии и питанию.

Как подчеркнул министр здравоохранения Юрий Литвинов, сегментированное лекарственное обеспечение позволяет своевременно доставлять медикаменты в соответствии с нуждами пациентов.

Владимир Владимиров поручил обеспечивать системы мониторинга глюкозы всем детям с диабетом 1-го типа. Динамика выздоровления и ремиссии улучшается: доля пациентов без осложнений выросла с 65% в 2022 году до 74% в 2025-м во многом благодаря регпроекту.

Таким образом, власти края фокусируются на профилактике и доступности квалифицированной и высокотехнологичной помощи. Это позволит онкобольным дольше жить: с нынешних 58% доля пациентов «пятилетней выживаемости» должно к 2020 году увеличится до 70%. Диабетикам реализация регионального проекта позволяет не только получать своевременное и эффективное лечение, но и повышать качество жизни.