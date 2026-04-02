Фондовый рынок отыгрался

К 1 апреля индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) откатился к значениям полуторамесячной давности, полностью отыграв подъем, вызванный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Снижение индекса в значительной степени определялось падением котировок акций нефтяных компаний. Эксперты связывают слабость рынка с нехваткой ликвидности на рынке акций, очередным укреплением рубля, а также слабым снижением ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По итогам торгов 1 апреля индекс Московской биржи закрылся на отметке 2775,24 пунктов, на 0,04% ниже закрытия предыдущего дня. При этом в ходе торгов он опускался до отметки 2764,64 пункта, минимального значения с середины февраля. Фактически российский рынок полностью нивелировал подъем начала марта, который наблюдался после начала боевых действий в районе Персидского залива (см. “Ъ” от 3 марта).

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 20 марта 2026 года: «Итоговый эффект для российской экономики будет зависеть от продолжительности и масштаба этих геополитических событий (на Ближнем Востоке.— “Ъ”)».

Снижение индекса на этой неделе ускорилось из-за падения котировок акций крупных нефтяных компаний, которые за два дня потеряли 3–7%. В лидерах снижении были акции НОВАТЭКа, ЛУКОЙЛа, «Роснефти». Причем государственная нефтяная компания накануне отчиталась о снижении чистой побыли в 2025 году по МСФО на 73%, что послужило дополнительным поводом для игры на понижение. «Боевые действия на Ближнем Востоке вносят неопределенность в дальнейшее развитие мировой экономики, в том числе экономики РФ, что не способствует развитию фондового рынка»,— отмечает старший аналитик ИК «Риком-Траст» Валерия Попова. При этом конфликт в Персидском заливе отодвигает на второй план и вопросы урегулирования ситуации в отношении Украины, что усиливает санкционные риски и ограничивает возможности международного сотрудничества для российских нефтяных компаний, отмечает эксперт.

Сохраняется негативное отношении инвесторов и к ценным бумагам металлургических компаний. В частности, с начала марта акции «Северстали» подешевели на 14%, «Норильского никеля» — на 17%, ММК — на 19%. Даже ценные бумаги золотодобывающей компании «Полюс», бывшие лидером рынка в первые два месяца года, за март потеряли более чем 19% стоимости. «Рост цен на углеводороды одновременно увеличивает себестоимость выплавки металлов и повышает опасения рецессии мировой экономики и, как следствие, падения спроса на них»,— объясняет ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. А откат цен на рынке золота не способствует поддержанию интереса инвесторов к акциям золотодобывающих компаний.

Профучастники считают, что в настоящее время основная причина слабости российского рынка заключается в нехватке ликвидности.

«Рынок облигаций перетягивает на себя значительную часть капитала, в то время как на рынке акций капитал перетекает только между секторами и отдельными бумагами»,— поясняет господин Бредихин. При этом инвесторов не устраивают темпы снижения ключевой ставки, а также достаточно резкие сигналы ЦБ о том, что регулятор не гарантирует снижения ключевой ставки в дальнейшем, считают эксперты. Дополнительно на российский рынок оказывает давление укрепление рубля, указывает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. В последней декаде марта внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 руб./$, а 1 апреля откатился до 80,3 руб./$. При этом во второй декаде был зафиксирован спекулятивный рост американской валюты, котировки которой приближались к 87 руб./$ (см. “Ъ” от 20 марта).

К концу апреля индекс Московской биржи может откатиться к уровню 2700 пунктов, учитывая отсутствие краткосрочных позитивных факторов, ожидают участники рынка. Вызвать всплеск активности может начало полномасштабной наземной операции США против Ирана, так как это «неминуемо вызовет скачок цен на нефть и повышенный спрос на защитные активы, например, золото», указывает старший инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов. Однако даже в этом случае положительный эффект будет временным, так как ключевым ограничением для роста индекса выступает высокая ключевая ставка, отмечает Валерия Попова. Стабильный рост индексу могла бы обеспечить нормализация ликвидности после поступления дивидендов за 2025 год, считает господин Бредихин.

Андрей Ковалев