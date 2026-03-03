Нефть заперли в заливе

Масштабные боевые действия в районе Персидского залива резко подняли стоимость нефти: цена Brent на спот-рынке в ходе торгов 2 марта превышала $80 за баррель. Ограничения поставок углеводородов через Ормузский пролив ведут и к затовариванию хранилищ в странах залива, и к остановке добычи. Ситуация развивается в пользу российских компаний нефтегазового сектора, акции которых уже выросли на 3–10%. Эксперты ожидают также сокращения дисконта на российскую нефть Urals и увеличения спроса на российский СПГ.

В самом начале дня 2 марта стоимость североморской нефти марки Brent на спот-рынке впервые более чем за год поднялась выше уровня $80 за баррель. По данным Investing.com, она достигала $80,2 за баррель, на 9,8% выше значения закрытия пятницы. Даже с учетом коррекции в конце торгов цены оставались в диапазоне $78–79 за баррель. С начала года цены выросли на 30%. Так резко нефтяной рынок отреагировал на начало масштабных боевых действий между Израилем, США и Ираном (см. “Ъ” о 1 марта). Сопоставимый внутридневной скачок цен был зафиксирован в прошлом июне на фоне предыдущей войны в Персидском заливе (см. “Ъ” от 16 июня 2025 года).

Эксперты, опрошенные накануне “Ъ”, прогнозировали менее значительный рост, в пределах 5%. Столь резкая реакция была вызвана более масштабными боевыми действиями, чем летом прошлого года. Стороны не исключают и более затяжного конфликта. Причем, как отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева, в настоящее время цены на энергоносители «не будут ждать ясности по смене иранского режима или другой политической развязки, они реагируют на вероятность перебоев с поставками».

Уже сейчас транспортировка грузов через Ормузский пролив стала нестабильной (Иран атаковал уже несколько танкеров), а через него проходит 20% мирового экспорта нефти и до 30% СПГ.

Кроме того, как считает Алена Николаева, «ограничителем потоков может стать не военный контроль пролива, а финансовая инфраструктура, так как если страховщики снимают war-risk coverage, то суда просто не пойдут». Остаются ограниченными объемы хранилищ в случае задержки вывоза нефти, что может привести к остановке добычи. Старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам в «Эйлер Аналитические технологии» Андрей Полищук указывает, что закрытие пролива лишит рынок «как минимум 11,6 млн баррелей нефти в день» и в этом сценарии цена Brent может подняться до $93 за баррель. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что затягивание конфликта на месяц и более может привести к росту цены до $87–90 за баррель.

Вся эта ситуация продолжает позитивно отражаться на российском фондовом рынке. 2 марта индекс Московской биржи (IMOEX2) поднимался выше 2851 пункта, максимума с сентября 2025 года. Даже с учетом коррекции по итогам основной сессии индекс остановился на отметке 2835,65 пункта, на 1,3% выше закрытия пятницы. В лидерах роста были акции ТЭКа. Так, ценные бумаги «Татнефти» и «Русснефти» выросли в цене более чем на 10%, «Роснефти» — больше 8%, ЛУКОЙЛа и НОВАТЭКа — на 5–6%. В целом торги ими превысили 120 млрд руб.

Как констатирует аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, «российские нефтяники не только напрямую выигрывают от роста цен, но могут выиграть от вероятных проблем Ирана». В частности, в последние месяцы дисконт на нефть Urals рос из-за конкуренции нефти двух стран. «После того как Индия сократила закупки российской нефти, и для РФ, и для Ирана Китай стал основным рынком сбыта, конкуренция за который повысилась»,— отмечает эксперт. Андрей Полищук указывает, что с учетом того что Китай и Индия импортируют через пролив около 7,4 млн баррелей в сутки, в случае закрытия пролива «часть этих объемов может быть компенсирована российской нефтью».

Потенциальные перебои экспорта иранской нефти создают предпосылки для снижения дисконта на сорт Urals, который в последние месяцы практически достиг $30 за баррель.

Сергей Кауфман не исключает возвращения дисконта к уровням менее чем до $20 за баррель. Руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин считает, что при продолжительности конфликта в несколько недель «спрос на российскую нефть вернется, несмотря на санкционные риски, а дисконты могут показать сокращение к бывшим традиционными сразу после 2022 года $11–13 за баррель». Впрочем, потенциальный рост ставок фрахта, «составляющих примерно 25% текущего дисконта для Urals и около 15% для ВСТО, будет частично снижать этот положительный эффект», указывает Андрей Полищук.

Одновременно может увеличиться и спрос на российский СПГ. Как отмечает господин Кауфман, это может позволить нарастить поставки с подсанкционного «Арктик СПГ-2» с учетом того, что в прошлом году поставки составили около 1,3 млн тонн, хотя мощности двух линий завода позволяют производить 6,6 млн тонн в год каждая. Он не исключает, что «если удары Ирана по Катару обернутся хотя бы среднесрочной остановкой катарского экспорта СПГ, это может заставить ЕС пересмотреть решение о запрете на импорт российского сжиженного газа».

