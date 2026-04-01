«Тройку» обставят мебелью

На рынке торговой недвижимости заключена крупная сделка. Концерн «Энерготехнологии» (развивает магазины мебели «Кубатура») выкупил торговый центр «Тройка» недалеко от станции метро «Красносельская» в Москве у инвестхолдинга «Кама Капитал». Объект общей площадью 152 тыс. кв. м мог обойтись компании в 6–8 млрд руб. Эксперты полагают, что в этом объекте может разместиться флагманский мебельный центр компании.

Концерн «Энерготехнологии», развивающий магазин мебели и интерьеров «Кубатура» в Санкт-Петербурге, заключил сделку с «Кама Капитал» по покупке торгцентра «Тройка» общей площадью 152 тыс. кв. м недалеко от станции метро «Красносельская» в Москве. Об этом “Ъ” сообщили стороны сделки. Это подтверждается данными выписки ЕГРН, согласно которой часть помещения в торговом объекте уже перешла АО «Концерн "Энерготехнологии"».

Стоимость торгового комплекса, находящегося сейчас на реконструкции, директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов оценивает в 6–7 млрд руб., директор департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group Виктория Петрова — в 8 млрд руб.

В концерне «Энерготехнологии» отмечают, что компания намерена полностью обновить концепцию здания, сохранив его торгово-рекреационную функцию. Учитывая профиль нового владельца, в торговом комплексе может появиться мебельный центр, предполагает старший директор департамента оценки и консалтинга CMWP Антон Калистратов.

Концерн «Энерготехнологии» занимается развитием магазинов мебели и интерьера «Кубатура» в Санкт-Петербурге. Ее владельцем на 2015 год выступал Сергей Терещенко, гендиректором ритейлера является Наталья Бондаренко, следует из данных СПАРК. Выручка компании по итогам 2025 года выросла на 24% год к году, до 1,5 млрд руб., чистая прибыль за этот же период увеличилась 19% год к году, до 4,7 млн руб.

Инвестиционный холдинг «Кама Капитал» специализируется на покупке коммерческой недвижимости и управлении ею. Данные о собственниках скрыты. Сейчас в портфеле компании находится около 487 тыс. кв. м торговых, офисных и складских помещений в 11 регионах России. Общая стоимость активов под ее управлением составляет 71 млрд руб.

«Кама Капитал» получила контроль над торгцентром в 2024 году, выкупив у принадлежащей «Ашану» компании Ceetrus все ее активы в России. Тогда инвестхолдинг стал владельцем торговых комплексов «Акварель» в Пушкине, Волгограде и Тольятти, а также долей в торгцентре «Тройка». Другими совладельцами торгового объекта выступали ОАО «Первый хладокомбинат» (находится под управлением ритейлера «Ашан») и ООО «Ле Монлид» («Лемана Про»).

В этом же году «Кама Капитал» приняла решение о реконструкции «Тройки», из-за чего собственники столкнулись с разногласиями относительно стоимости реконструкции здания, которые позже привели к судебным разбирательствам. Первоначально ремонтные работы оценивались в несколько миллиардов рублей, однако по итогам технических обследований потребовали более масштабных инвестиций. В ходе переговоров, по словам гендиректора «Кама Капитал» Рустема Зарипова, стороны пришли к решению полностью продать свои доли в торгцентре одному инвестору.

В пресс-службе «Лемана Про» сообщили “Ъ”, что решение о продаже принадлежавшего компании помещения в торгцентре «Тройка» было принято на основе оценки перспектив и экономической целесообразности его дальнейшего использования. В «Ашане» подтвердили “Ъ” факт сделки.

Торговая недвижимость сейчас является одним из самых востребованных сегментов для инвестиций. По данным IBC Real Estate, объем вложений в этот рынок в Москве по итогам января—марта 2026 года вырос в четыре раза год к году, до 19 млрд руб.

София Мешкова