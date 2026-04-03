Мислина Сургуева из города Урус-Мартана Чеченской Республики с рождения была непоседой — не могла усидеть на месте, даже когда смотрела мультики, читала или рисовала. Но несколько месяцев назад начало происходить что-то нехорошее: девочка стала быстро уставать, у нее появилась сонливость, часто менялось настроение, ухудшилась память. После обследования оказалось, что причина в редкой патологии костей черепа — фиброзной дисплазии, при которой костная ткань замещается соединительной. Лине нужна сложная операция с установкой индивидуального импланта. Стоит она больше миллиона рублей — такую сумму семья собрать не в состоянии.

Шишка на лбу Лины растет не только наружу, меняя черты лица, но и внутрь — давит на мозг, а это очень опасно

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Шишка на лбу Лины растет не только наружу, меняя черты лица, но и внутрь — давит на мозг, а это очень опасно

Девочка с необычным именем Мислина — ее мама Хава говорит, что это значит «златовласая красавица»,— всегда выделялась среди сверстниц. Общительная, энергичная, всегда в центре внимания, у нее много друзей. В школу в минувшем сентябре Мислина пошла с радостью и гордостью.

Как многие девочки, Лина — так ее зовут дома — любит танцевать и рисовать. И смотреть фильмы про принцесс и Золушек. Она часто представляла себя на месте сказочной красавицы, которой приходится преодолевать непростое испытание, чтобы все потом стало хорошо.

И вот испытание не заставило себя ждать. Около полугода назад Хава заметила на лбу дочки небольшую шишку. Решила, что Лина ударилась. Но шишка росла. Девочку обследовали, и выяснилось, что у нее фиброзная дисплазия костей черепа. При этой аномалии обычная кость по неведомой причине начинает заменяться соединительной тканью и расти не туда, куда надо, и не так, как надо. У Мислины все это случилось в области лба и глаза справа.

Врачи сказали, что нужна операция, но по месту жительства семьи ее не проводят, поэтому Хава с дочкой поехали на консультацию к московскому нейрохирургу. Диагноз доктор подтвердил. И рассказал, что шишка растет не только наружу, меняя черты лица, но и внутрь — давит на мозг, а это очень опасно.

Очаг фиброзной дисплазии необходимо удалить. Но просто убрать новообразование нельзя — это разрушит каркас лица. Поэтому в ходе операции врачи удалят опухоль и установят имплант из специального полимера, совместимого с тканями организма.

Мислина знает, что ей предстоит непростое лечение, и относится к нему со всей возможной храбростью. Мама вспоминает, как пару лет назад, когда Лине было всего пять, она сильно поранила руку во время прогулки. Понадобилась операция, восстановление было долгое — повязки приходилось часто менять, было больно и неприятно.

— Так вот, тогда Лина смело заходила в процедурный кабинет на перевязки,— рассказывает Хава.— Она умеет терпеть — ни разу не заплакала. Сильная духом девочка.

Однако о чем мама никак не решится рассказать Лине, так это о том, что придется расстаться с прелестными легкими кудряшками: когда волосы распущены по плечам, они обрамляют лицо девочки как пушистое облачко.

— У любого сильного человека есть слабости. Слабость Мислины — волосы,— вздыхает Хава.— Боюсь, для нее лишиться их будет непросто. Но думаю, она сможет понять, зачем это нужно.

Мислина сейчас похожа на принцессу, которую заколдовал злой волшебник. Изменения в области правого глаза — он стал уже, чем левый,— малозаметны посторонним. Но, кроме этого, девочка стала быстро уставать. И у нее начались пугающие проблемы с памятью. Вот вчера, рассказывает мама, дочка выучила стихотворение — короткое, в четыре строчки. А сегодня уже не может ничего вспомнить. Хаве все чаще звонит школьная учительница: у Лины разболелась голова — заберите ее домой.

— Прежде дочка была жизнерадостная, а теперь настроение у нее резко меняется по несколько раз в день,— печально говорит Хава.— Раньше она отказывалась спать днем, ни в какую ее невозможно было упросить хотя бы подремать, а сейчас может играть-играть и вдруг засыпает прямо на полу. Аппетита нет: ее даже любимые шоколадные конфеты не радуют — берет по привычке, откусит кусочек и оставляет.

Чтобы чары злого волшебника истончились и исчезли навсегда, нужна наша помощь. Принцесса Мислина должна пройти непростые испытания, и все непременно станет хорошо.

Для спасения Мислины Сургуевой не хватает 625 300 руб. Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «В 2025 году у Мислины выявили фиброзную дисплазию лобно-глазничной области черепа справа. Образование быстро растет, причем внутрь черепа, из-за этого изменилась форма глаза, ухудшается память, появились головные боли. Необходимо хирургическое лечение — удаление очага фиброзной дисплазии и одномоментная пластика дефекта с использованием индивидуального импланта из специального полимера. Он биосовместим, срастается с костями человека. Надеемся, в результате лечения у девочки уйдет асимметрия лица, Лина сможет вести нормальный образ жизни». Стоимость операции и импланта 1 246 300 руб. Антон Николаевич внес 300 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вайнах» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 625 300 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Мислину Сургуеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Мислины — Хавы Рамзановны Магомадовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Чеченская Республика