На Ставрополье в январе-феврале 2026 года оборот розничной торговли вырос на 5,6%

Северо-Кавказстат зафиксировал рост оборота розничной торговли в Ставропольском крае. В январе-феврале 2026 года он достиг 163,3 млрд руб. Этот показатель превысил уровень января-февраля 2025 года на 5,6% в сопоставимых ценах, сообщили в статистической службе.

Торговые организации и индивидуальные предприниматели вне рынков обеспечили 90,6% оборота. Розничные рынки и ярмарки добавили 9,4%. Непродовольственные товары лидируют в структуре: их продажи составили 87,2 млрд рублей с ростом 6,2%. Пищевые продукты, напитки и табачные изделия принесли 76,1 млрд рублей, увеличившись на 4,9%.

На конец 2025 года в крае работали 36 розничных рынков с 15,4 тыс. торговых мест. В IV квартале 2025 года власти организовали 301 ярмарку для доступных цен. Индивидуальные предприниматели заняли на них 49,4% мест. Оборот общепита упал: он составил 12,7 млрд руб., потеряв 4,2% к прошлому году.

Данные Северо-Кавказстата подтверждают устойчивый спрос. В январе 2026 года оборот уже достиг 82,2 млрд руб. с ростом 5,4%. Непродовольственные товары заняли 54%, или 44,4 млрд руб. Рынки и ярмарки дали 9,3%. За весь 2025 год оборот превысил 1 трлн руб. с приростом 4,9%.

Регион демонстрирует стабильность на фоне все более негативных общероссийских трендов. Инфляция в феврале 2026 года составила 0,79% к январю, годовая — 5,69%, ниже общероссийских 5,91%. В соседней Кабардино-Балкарии январский оборот вырос на 8% до 25,9 млрд руб. В Ставрополе за 2025 год продажи достигли 540 млрд руб. с плюсом 7,5%.

Рост непродовольственного сегмента сигнализирует о восстановлении спроса на одежду и технику после праздников. Снижение в общепите может отражать сезонный спад или сдвиг трат домохозяйств в ритейл. Власти продолжают поддерживать ярмарки местных производителей, чтобы сдерживать цены на продукты.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в 2025 году Ставропольский край завершил год с ростом валового регионального продукта (ВРП) на 4,3% до уровня свыше 1,7 трлн руб., что оказалось выше среднероссийского показателя на 2,1 процентного пункта.

Станислав Маслаков