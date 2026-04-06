Неаполитанское достояние человечества

Рассказом о неаполитанском театре «Сан-Карло» «Коммерсантъ Стиль» открывает цикл публикаций, посвященных итальянским оперным театрам. Опера как музыкальный жанр — итальянцы называют его opera lirica — зародилась в XVI веке во Флоренции. Архитектурная модель классического театра с многоярусными ложами и партером в форме подковы, роскошным внутренним декором и фасадом в классическом стиле тоже происходит из Италии.

Рассказывая о неаполитанском «Сан-Карло», придется часто употреблять эпитеты «самый», «первый», «единственный». Для начала скажем, что это старейший из существующих в Европе и мире оперных театров. Миланский театр «Ла Скала» открылся на 41 год позже. Инаугурация «Сан-Карло» состоялась 4 ноября 1737 года, в день именин короля Неаполя и Сицилии Карла III, вошедшего в историю просвещенным монархом. Названный в честь короля, театр был призван служить славе и величию королевства. Окрестности Неаполя богаты голосистыми исполнителями, а существовавшие к тому времени в городе четыре консерватории сформировали феномен, получивший название «неаполитанская школа вокала». У истоков этой школы стояли музыканты Доменико Чимароза и Джованни Паизиелло, именами которых теперь названы улицы итальянских городов. Они стали первыми музыкальными руководителями театра.

Неаполь в те годы являлся ведущей европейской музыкальной столицей. Такие великие композиторы как Иоганн Кристиан Бах, Йозеф Гайдн, Кристоф Глюк считали за честь организовать премьеры в «Сан-Карло». Посетивший театр Моцарт был настолько восхищен увиденным и услышанным, что поместил в Неаполь действие своей знаменитой оперы-буфф «Так поступают все женщины». Славе театра сопутствовало его расположение и внутреннее убранство. Находящийся в двух шагах от центральной площади Пьяцца-дель-Плебишито, театр примыкает к королевскому дворцу. Это давало возможность королю переходить из своих покоев в театр, не выходя на улицу. Монарх и его свита располагались в богато украшенной и просторной королевской ложе. Согласно ритуалу, первым начинал аплодировать король. Чтобы расположившаяся в соседних ложах знать, а также остальная публика не пропустила этот момент, в ложах всех пяти ярусов были установлены наклонные зеркала, отражающие королевскую. Эти зеркала, как и венчающий занавес герб Королевства обеих Сицилий, остаются на местах по сей день, в отличие от обивки кресел, поменявшей цвет с сине-золотистого — цвета династии Бурбонов — на традиционный для итальянских театров бордовый.

Конец XVIII—начало XIX века в Неаполе ознаменовались революционными бурями и сменой династий, а также пожаром и последующей реконструкцией театра. При этом слава его росла. Наполеоновский маршал Иоахим Мюрат, оказавшийся на неаполитанском троне в 1808 году, поручил архитектору Антонио Николини реконструкцию театра. Его трудами фасад «Сан-Карло» обрел свой нынешний облик, что произошло уже при короле Фердинанде IV, вернувшем в 1815 году неаполитанскую корону Бурбонам. «Сан-Карло» процветал при любой власти. «Нет ничего в Европе, что могло бы не только сравниться с этим театром, но быть его бледным отражением. Он ослепляет глаза, похищает душу»,— писал Стендаль, присутствовавший в январе 1817 года на открытии восстановленного «Сан-Карло».

В 1815–1822 годах музыкальной частью «Сан-Карло» заведовал Джоаккино Россини. Здесь прошли премьеры семи его опер, в том числе «Елизавета, королева Англии», «Армида», «Моисей в Египте», долгое время находившихся в репертуаре ведущих европейских театров. Вслед за Россини до 1838 года театр возглавлял Гаэтано Доницетти, поставивший там 17 опер, среди которых «Мария Стюарт» и «Лючия ди Ламмермур», любимые публикой по сей день. Для «Сан-Карло» писали оперы Винченцо Беллини и Джузеппе Верди. В ХХ веке в театре ставили свои произведения Джакомо Пуччини, Пьетро Масканьи, Руджеро Леонкавалло. В 1812 году при театре открылась старейшая в Италии балетная школа. Невозможно перечислить всех звезд, выходивших на эту сцену. Сред них — Никола Паганини, Ференц Лист, Антон Рубинштейн, Марио Дель Монако, Мария Каллас, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Мстислав Ростропович, Ирина Архипова, Миша Майский. В балетных спектаклях блистали Рудольф Нуриев, Алисия Алонсо, Марго Фонтейн.

С «Сан-Карло» были тесно связаны Владимир Васильев и Екатерина Максимова. Мировая премьера сценической версии балета «Анюта» состоялась в январе 1986 года в «Сан-Карло» и затем перенесена в Большой театр. Не проходит сезона, чтобы в «Сан-Карло» не выступала Анна Нетребко. В марте этого года вашему корреспонденту повезло увидеть, как дива делится мастерством с учениками академии «Сан-Карло».

Полгода назад в театр пришел новый совринтендант, как называют в Италии театральных директоров, Фульвио Маччиради. Он совмещает этот пост с должностью артистического директора. Следующий сезон в «Сан-Карло» будет спланирован и осуществлен уже им. У директора обширные планы. Он хочет возобновить ряд старинных опер, прежде входивших в репертуар театра, а летом проводить спектакли на свежем воздухе. Для этого могло бы подойти зеленое пространство возле музея Каподимонте.

Мы беседовали Фулвио Маччиради перед одним из показов «Лючии ди Ламмермур». Эта опера Гаэтано Доницетти неизменно входит в репертуар «Сан-Карло» с тех пор, как 26 сентября 1835 года здесь состоялась ее премьера. Нынешняя версия спектакля впервые показана в 2012 году. Ее режиссерское решение принадлежит известному и любимому в Италии кинорежиссеру Джанни Амелио. На пресс-конференции он рассказывал, что ставил перед собой задачу подчеркнуть человеческий аспект действующих лиц этой трагедии, где, согласно жанру, все страсти утрированы. Для этого режиссер придерживается максимальной историчности персонажей, и это касается и их костюмов. Все они, по словам заведующей костюмерным цехом Даниэлы Чианчио, разработаны в соответствии с историческими аналогами и выполнены костюмерами и мастерицами неаполитанских ателье исторического костюма в основном вручную.

Расположенная под самой крышей театра, откуда открывается шикарный вид на город, костюмерная являет собой музей исторической моды и одновременно творческую лабораторию людей, влюбленных в эту профессию. Чтобы понять, какого уровня художники трудятся здесь над нарядами, упомяну, что Даниэла дважды была удостоена премии «Давид ди Донателло» — высшей награды итальянского кино — в номинации «Лучшие костюмы». Партию Лючии исполняет Роза Феола. Покорившую своим чистейшим сопрано сцены ведущих театров мира, в Неаполе ее ждали особенно: родившаяся в Казерте и учившаяся в консерватории в Салерно (оба этих города находятся в окрестностях Неаполя) Роза — почти неаполитанка. За оперой Доницетти последовал симфонический концерт оркестра «Сан-Карло», которым управлял белорусский дирижер Дмитрий Матвиенко, хорошо известный в России. В нынешнем апреле зрителей «Сан-Карло» ждет опера Игоря Стравинского «История солдата» в режиссерской версии Марины Абрамович. Сценическая концепция сербской художницы, известной экстремальными перформансами, вкупе с музыкой Стравинского вызывает у публики и критиков большое любопытство. В сентябре на сцену «Сан-Карло» вновь выйдет Анна Нетребко в роли Аиды в одноименной опере Джузеппе Верди.

Елена Пушкарская