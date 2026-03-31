С Мали много голов не бывает

Российские футболисты не смогли одолеть сборную Мали в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась вничью 0:0. Наилучший шанс забить хозяева имели в первом тайме, но Иван Обляков не реализовал пенальти. А в целом россияне создали недостаточно голевых моментов для того, чтобы победить хорошо организованного соперника.

Матч с Мали был серьезным испытанием для сборной России, даже несмотря на то что африканская команда приехала без целой группы основных футболистов. Для справки: в их отсутствие стоимость ее нынешнего состава упала до 35,7 млн евро, а согласно оценке экспертов Transfermarkt, только полузащитник французского «Ланса» Мамаду Сангаре стоит сейчас 30 млн евро.

И тем не менее даже в таком виде соперник представлял значительную опасность. Главный тренер россиян Валерий Карпин на предматчевой пресс-конференции, в частности, особо отметил его организованность в обороне и тот факт, что в течение почти двух лет он не пропускал больше одного гола за игру.

По словам Карпина, в противостоянии с малийцами «даже моменты создавать тяжело, не говоря уже о том, чтобы забивать».

У гостей с первых минут вышли на поле защитник калининградской «Балтики» Натан Гассама и давно выступающий за «Нижний Новгород» опорник Мамаду Майга, который дебютировал в национальной команде в 31 год. Всего бельгийский специалист Том Сентфит, возглавляющий сборную Мали с 2024 года, включил в заявку восемь дебютантов. Да и вообще больше десяти матчей за нее провели лишь трое — голкипер Мамаду Самасса, защитник Амаду Данте и хавбек Алиу Дьенг.

В свою очередь, Карпин полностью поменял стартовый состав по сравнению с предыдущим спаррингом, в котором россияне не без проблем одолели никарагуанцев. И этот вариант был ближе к оптимальному, если не считать экспериментальную связку Александра Сильянова с Виктором Мелёхиным в центре обороны.

Хозяева сразу взяли мяч под контроль и довели до удара пару комбинаций, причем в обоих случаях их завершал Дмитрий Баринов. А розыгрыш углового с участием Александра Головина даже едва не привел к голу. Полузащитник «Монако» сначала хотел приложиться по воротам сам, но любезно предоставил эту возможность Ивану Облякову, находившемуся в более удобной позиции, и армеец угодил в штангу.

Кроме того, россияне старались много играть на Дмитрия Воробьева, и на 26-й минуте нападающий «Локомотива» заработал пенальти, вынудив сфолить Гассама, который зацепил его рукой и тем самым помешал замкнуть подачу Головина слева. Правда, Обляков неудачно исполнил 11-метровый и зарядил над перекладиной. А после незабитого пенальти игра постепенно выровнялась, и малийцы уже до конца первого тайма отодвинули ее от собственной штрафной площади, хотя и сами практически ничего интересного впереди не придумали.

Как и ожидалось, команда Карпина столкнулась с трудностями и не знала, как взломать довольно мощную оборону гостей во главе с двухметровым Калиду Сидибе.

В начале второго тайма она снова добавила активности и выдала хороший отрезок, когда Самасса дважды выручил партнеров после ударов Головина из-за штрафной и Ильи Вахании почти из вратарской, а еще и Баринов пробил рядом со штангой из-под Сидибе. Но сборная Мали по-прежнему организованно защищалась и искала шансы в контратаках, рассчитывая прежде всего на техничного и быстрого Гауссу Диаките. Впрочем, голкипера Станислава Агкацева потревожил только Мамаду Думбия с дальней дистанции.

На 63-й минуте Карпин произвел тройную замену, выпустив того же Николая Комличенко пободаться с рослыми малийскими центрбеками. И в одном из эпизодов благодаря его подготовительной работе прошла острая передача Данила Кругового на Максима Глушенкова, но зенитовец попал головой прямо во вратаря. Еще Комличенко несколько раз удачно действовал в подыгрыше, а появившийся вместе с ним Максим Петров, наверное, мог даже забить, если бы не переборщил в штрафной с обводкой. В концовке Карпин попробовал дожать гостей и сделал еще четыре перестановки, однако пробиться к их воротам не удалось, и матч закончился вничью 0:0.

Александр Ильин