Матвей Сафонов проморгал Оскара

Сборная России провела очередной товарищеский матч, сыграв в Краснодаре с никарагуанцами. Представители Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) оказали ей упорное сопротивление, уступив 1:3, притом что еще в начале второго тайма гости остались в меньшинстве. У россиян отличился Константин Тюкавин, который отдал голевой пас и забил с пенальти.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Вратарь сборной России Матвей Сафонов

Сборная Никарагуа стала еще одним довольно экзотическим соперником в длинном перечне спаррингов, которые российская команда проводит с 2022 года после отстранения от всех официальных турниров. Даже в далеко не самом конкурентном Центральноамериканском футбольном союзе, являющемся одним из подразделений CONCACAF, она считается аутсайдером, а в международном рейтинге FIFA занимает сейчас 131-е место. Хотя по этому показателю никарагуанцы на 30 с лишним пунктов превосходят своих соседей кубинцев и гренадцев, которых сборная России ранее разгромила с общим счетом 13:0.

По словам главного тренера россиян Валерия Карпина на предматчевой пресс-конференции, он не имел практически никакой полезной информации о сопернике.

Тем более что для гостей это была первая игра под руководством 58-летнего специалиста Отониеля Оливаса. Искать известных футболистов в их составе тоже было бесполезно, да и стоит он, по оценке Transfermarkt, чуть более €2,5 млн, то есть почти в 100 раз меньше по сравнению с российским. Разве что отдельного внимания заслуживал нападающий Ариагнер Смит, с недавних пор выступающий в чемпионате Казахстана за клуб «Улытау», а в 2021 году поигравший за московский «Велес» в первой лиге. Правда, в матче с Россией Оливас решил обойтись без Смита и другого опытного форварда Хайме Морено из финского КуПС.

Команда Карпина уже по традиции предстала в экспериментальном виде. Например, в центре обороны действовали Евгений Морозов и Руслан Литвинов, а по краям расположились Валентин Пальцев и Мингиян Бевеев. Причем сборная Никарагуа сразу проверила их на прочность и заработала угловой. Впрочем, уже на третьей минуте хозяева воспользовались несогласованностью в ее защитных построениях, и Морозов с Константином Тюкавиным в две передачи вывели один на один с вратарем Лечи Садулаева. Полузащитник «Ахмата» легко обвел Адониса Пинеду и поразил пустые ворота.

Однако быстро пропущенный гол отнюдь не выбил гостей из колеи, и на 16-й минуте они отквитали его, когда в атаку подключился левый защитник Оскар Асеведо и нанес коварный удар из-за штрафной площади. Пробил он вроде бы по центру, но прямо перед голкипером Матвеем Сафоновым мяч свалился немного в сторону и юркнул в сетку.

Тем не менее это был абсолютно вратарский гол. Кстати, примерно такой же Сафонов пропустил и в прошлогодней встрече с Перу.

Более того, ничья вполне соответствовала характеру игры, в которой никарагуанцы достаточно уверенно противостояли сборной России. Пинеде даже не приходилось вступать в нее, и только обводящий удар Ярослава Гладышева заставил его совершить контрольный прыжок. Похоже, подопечные Карпина не ожидали, что столь скромная команда покажет настолько организованный и жесткий футбол. Но на исходе первого тайма они все-таки повели 2:1. Острый прострел Бевеева на Тюкавина привел к тому, что Хустинг Кано сыграл рукой в своей штрафной, и нападающий московского «Динамо» сам реализовал пенальти. Таким образом, Тюкавин записал себе в актив гол плюс пас.

В перерыве Карпин заменил Гладышева на Кирилла Глебова, и именно ему удалось спровоцировать Кристиана Рейеса на фол, который потянул на прямую красную карточку. Так уже на 47-й минуте гости оказались в меньшинстве, хотя даже после этого они не развалились и продолжали самоотверженно сопротивляться. А когда Садулаев должен был оформить дубль, их спас центральный защитник Эверт Мартинес, подстраховавший в воротах Пинеду.

К 67-й минуте Карпин поменял уже половину стартового состава, в том числе выпустив дебютантов — вратаря Антона Митрюшкина, полузащитника Максима Петрова и нападающего Георгия Мелкадзе. Давление на никарагуанцев заметно усилилось, и сборная России почти не покидала их половину поля, но увеличить разницу смогла лишь на 83-й минуте. Защитник Хосуэ Кихано неудачно прервал навес Ильи Вахании, попав в перекладину, после чего мяч удачно отскочил к Александру Головину, который головой переправил его в сетку. Счет 3:1 выглядел, конечно, более солидно, но многие до матча полагали, что россияне одержат крупную победу.

Александр Ильин