От импорта и касс ждут прозрачности

Правительство, продолжая реализацию плана по обелению экономики, внесло в Госдуму пакет законопроектов, усиливающий налоговый контроль в проблемных сферах. Согласно этим поправкам, налоговые органы пристальнее будут следить за ценообразованием товаров, импортируемых из Евразийского экономического союза (ЕАЭС),— для исключения случаев занижения стоимости и неполной уплаты НДС. Также усиливается контроль за использованием бизнесом онлайн-касс и полнотой учета выручки, полученной предпринимателями в безналичной форме,— сообщается, что сейчас около 20% выручки никак не фиксируется.

В Госдуму внесено несколько правительственных законопроектов, подготовленных в рамках плана по обелению экономики. Напомним, сам план нацелен на снижение теневого сектора примерно на 1,5 процентного пункта за три года (сейчас около 10–12% ВВП) и охватывает целый ряд направлений: решение проблемы подмены трудовых отношений с самозанятыми, сокращение оборота наличных денег, исключение бесконтрольного вывоза из РФ золота и наличности (см. “Ъ” от 27 марта), урегулирование обращения цифровых валют.

Первый законопроект, в частности, вводит механизм определения рыночных цен товаров, которые ввозятся в РФ из стран ЕАЭС,— речь идет о продукции, подлежащей обязательной маркировке или прослеживаемости. Согласно документу, цена сделки, ввоза и последующей перепродажи должна укладываться в рыночный интервал, который определяется на основании сделок с сопоставимыми коммерческими и финансовыми условиями. Если стоимость окажется заниженной, то для расчета НДС будет браться минимальная рыночная цена.

Изменения нацелены на обеспечение контроля за полнотой уплаты НДС. Сейчас, как отмечается в пояснительной записке, налоговые органы не имеют прямых полномочий по корректировке цен товаров, ввозимых из стран ЕАЭС,— при этом «довольно часто» для целей налогообложения такую продукцию учитывают по цене, не соответствующей рыночному уровню, что приводит к уплате НДС в неполном объеме. Уточняется, что нововведения не касаются товаров, предназначенных для продажи физлицам через электронные торговые площадки продавцами из стран ЕАЭС.

Напомним, также для борьбы с уклонением от уплаты НДС при ввозе товаров в РФ в Госдуму ранее внесен законопроект о создании системы подтверждения ожидания товаров. Механизм предполагает предварительную уплату налога в составе обеспечительного платежа (см. “Ъ” от 10 марта) — предполагается, что это принесет бюджету 50 млрд руб. в 2026 году, 100 млрд руб.— в 2027-м и 150 млрд руб. ежегодно с 2028-го. Изначально планировалось, что система будет запущена с 1 апреля, но, как сообщили в ФНС, старт перенесен на 1 июля.

Второй законопроект касается ужесточения контроля за применением контрольно-кассовой техники. Среди изменений — создание реестра систематических нарушителей требований о применении онлайн-касс, попадание в который может обернуться запретом на аренду помещений в крупных торговых центрах и блокировкой сайта продавца (см. “Ъ” от 22 марта). Также более пристальное внимание уделят безналичным платежам — для выявления случаев сокрытия бизнесом части выручки. Объясняется это тем, что в серой зоне находится еще не менее 20%, или 550 млрд руб., выручки. В кассовых чеках будет идентификатор безналичной оплаты, а банки должны будут передавать в ФНС информацию о расчетах покупателя с ИП или юрлицами, совершенных в безналичной форме.

Также в Госдуму внесен законопроект-спутник, предусматривающий внесение в КоАП положений об ответственности для банков за непредставление информации об операциях — это может грозить предупреждением или штрафом в размере 1–1,5 млн руб. При повторном нарушении штраф вырастет до 2–5 млн руб., а при последующих — до 6–10 млн руб. Власти рассчитывают, что такие меры позволят легализовать около 20%, или 110 млрд руб., нефиксируемой выручки.

Евгения Крючкова