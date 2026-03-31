700 задержанных фур пересекли границу Белоруссии с Польшей и Литвой

Из Белоруссии через границу с Литвой и Польшей перевезли около 700 фур, еще 300 ожидают въезда в Литву. Об этом сообщила пресс-служба белорусской таможни. Ранее на этих границах скопилось более 1,1 тыс. грузовиков после разрешения президента Белоруссии Александра Лукашенко покинуть страну.

В задержке с пропуском транспортных средств белорусское ведомство обвинило литовскую сторону. По их словам, литовские таможенники не «оформляют и половины от пропускной способности».

«Так, за последние сутки литовские контролирующие службы в пункте пропуска “Мядининкай” (сопредельный белорусский — “Каменный Лог”) приняли лишь 14% от нормы — 74 грузовика, а в пункте пропуска “Шальчининкай” (“Бенякони”) — 96 грузовиков, что составило 38%», — указывается в сообщении таможенной службы Белоруссии.

Если бы Литва «выполняла нормы по пропуску грузовиков в полном объеме», все грузовики уже бы покинули Белоруссию, подчеркнули таможенники.

Литва в октябре 2025 года закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за использования метеозондов для контрабанды сигарет. Минск в ответ прекратил пропуск литовских грузовиков. 23 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил 1,9 тыс. иностранным грузовикам покинуть страну. На следующий день на въезде в Литву и Польшу со стороны Белоруссии скопилось более 1,1 тыс. фур.