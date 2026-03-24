Больше тысячи фур скопились на выезде из Белоруссии в Литву и Польшу

Более 1,1 тыс. грузовиков скопилось на въезде в Литву и Польшу со стороны Белоруссии, сообщил белорусский Пограничный комитет.

Наиболее загруженный маршрут проходит через Кукурыки (Козловичи), где ожидают около 400 машин, за сутки оформлено 49% транспорта. Перед Бобровниками (Берестовица) фиксируется 108 фур.

Свыше 500 грузовиков стоят перед переходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони), при этом пропуск составил лишь 13% от нормы. Перед польскими пунктами Брузги (Кузница Белостоцкая) и Тересполь (Брест) также образовалась очередь из 560 легковых автомобилей.

Литва в октябре 2025 года закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за использования метеозондов для контрабанды сигарет. Минск в ответ прекратил пропуск литовских грузовиков. 23 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил 1900 иностранным грузовикам покинуть страну.