Анатолий Карпов намерен в четвертый раз избраться в Госдуму от Тюменской области

Двенадцатый чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов подал документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Как следует из информации на сайте объединения, политик планирует вновь избираться в нижнюю палату российского парламента в составе списка партии и представлять интересы Тюменской области.

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Анатолий Карпов

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Анатолию Карпову 74 года, за свою карьеру он победил в более чем 150 турнирах. Международный гроссмейстер впервые был избран депутатом Госдумы по списку «Единой России» (входил в региональную группу партии №73, которая включала в себя Тюменскую область) в 2011 году. В 2016 и 2021 годах вновь баллотировался в составе списка объединения (в 2016-м его региональная группа включала в себя Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО, в 2021-м к ним добавили Курганскую область): в 2016-м политик по итогам распределения мандатов получил место в нижней палате российского парламента, в 2021-м — нет.

Впрочем, уже в октябре 2021 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ передала господину Карпову вакантный мандат Ольги Баталиной (была избрана по списку «Единой России»), которая получила должность первого заместителя министра труда и социальной защиты РФ. Гроссмейстер является членом комитета Госдумы по делам национальностей.

Интересы Тюменской области в Госдуме помимо Анатолия Карпова представляют депутаты Николай Брыкин (избран по одномандатному округу), Эрнест Валеев (по списку), Иван Квитка (по одномандатному округу) от ЕР, Ксения Горячева (по списку) от «Новых людей» и Виктор Соболев (по списку) от КПРФ. Согласно рейтингу полезности депутатов Госдумы по итогам 2025 года, составленного политологами Алексеем Мартыновым и Павлом Данилиным, наиболее продуктивными представителями региона были признаны Анатолий Карпов (занял 146 позицию из 432), Ксения Горячева (150) и Эрнест Валеев (226), наименее — Николай Брыкин (298), Иван Квитка (334) и Виктор Соболев (399).

Анатолий Карпов стал вторым действующим депутатом Госдумы от «Единой России», который заявился на праймериз партии в Тюменской области. Первым документы подал Эрнест Валеев, который также планирует в четвертый раз избраться в нижнюю палату российского парламента.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в нижней палате российского парламента не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году.

Василий Алексеев