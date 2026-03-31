В Финляндии упал четвертый за три дня беспилотник

Финские пограничники обнаружили беспилотник на льду озера Пюхяярви в провинции Южная Карелия на границе с Россией. Об этом сообщается в пресс-релизе пограничной службы Финляндии. 29 марта на финской территории упали еще три беспилотника, как минимум один из них — украинский.

Как отмечается в публикации, погранслужба оцепила район происшествия. Полиция начала расследование инцидента. Сообщается, что опасности для окружающих нет.

Утром 29 марта в Финляндии у города Коувола упали два беспилотника. Еще один дрон разбился неподалеку от финского города Эспоо. Власти страны подтвердили, что один из беспилотников, проникших в воздушное пространство страны, принадлежит ВСУ. По данным финских ВВС, это Ан-196.

