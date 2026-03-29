Два неизвестных беспилотника залетели на территорию Финляндии

В воздушное пространство Финляндии проникли несколько неизвестных БПЛА, сообщил министр обороны Антти Хяккянен. По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, дронов было два. Один из них упал к северу от Коуволы, еще один — восточнее города. Премьер предположил, что это беспилотники Вооруженных сил Украины.

Инцидент произошел около 10:04 мск 29 марта. ВВС Финляндии подняли в небо истребители F/A-18 Hornet. «Беспилотники залетели на территорию Финляндии. Мы относимся к этому очень серьезно»,— сказал Антти Хяккянен (цитата по Yle). Минобороны Финляндии начало расследование совместно с другими ведомствами.

«Это нарушение территориальной целостности — очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже»,— заявил Петтери Орпо. Он уточнил, что средства ПВО Финляндии не сбивали дроны — БПЛА упали сами. Премьер рассматривает вопрос о созыве совещания с президентом и правительством. Информации о пострадавших нет.