«Балтика» в 2025 году получила более 13 млрд руб. прибыли после убытка годом ранее

Чистая прибыль пивоваренной компании «Балтика» по РСБУ в 2025 году достигла 13,3 млрд руб., сообщается в пресс-релизе компании. 2024 год «Балтика» закончила с убытком в 6,7 млрд руб.

Как отмечается в отчете, в 2025 году прибыль компании от продаж увеличилась в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Среди брендов компании наибольший рост продаж продемонстрировали Krone Blanche Biere (120%), Greenbeat (36,5%) и Tony's Garret (19,5%). Локальные бренды выросли на 62%, а экспортное направление компании — на 18%.

Инвестиции «Балтики» в развитие составили более 10 млрд руб. Как заявили в пивоваренной компании, «Балтика» обновила портфельную стратегию, упаковку и рецептуру продукции, а также вывела часть брендов в новый ценовой сегмент. Так, в премиум-сегмент перешел бренд «Балтика».

В 2025 году на 3% вырос объем налогов, выплаченных «Балтикой» в региональные и федеральный бюджеты. Среди них — 90 млрд руб. налоговых выплат и более 60 млрд руб. акциза.

Как писал «Ъ» со ссылкой на данные участников алкогольного рынка, по итогу 2025 года у «Балтики» выпуск пива и пивных напитков сократился на 16,34% год к году, до 197,22 млн декалитров (дал). Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин в комментарии для издания связал эту динамику с пересмотром «Балтикой» брендов в ее портфеле и «избавлением от неприбыльных марок, доставшихся ей от предыдущих владельцев» (Carlsberg Group.— «Ъ»). В «Балтике» пояснили «Ъ», что сокращение объемов производства — запланированный компанией шаг в рамках реализации стратегии по обновлению производственных мощностей.

