«Балтика» сократила выпуск пива на 16% в 2025 году

По итогу 2025 года у «Балтики» выпуск пива и пивных напитков сократился на 16,34% год к году, до 197,22 млн декалитров (дал), следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных участников алкогольного рынка.

Занимающие первое и третье место в рейтинге крупнейших российских пивоваренных компаний «Напитки вместе» (ранее AB InBev Efes) и «Пивоварни Бочкарев» (ранее «Объединенные пивоварни»), наоборот, показывают рост производства на 2,05%, до 259,18 млн дал, и 9,33%, до 101,68 млн дал, соответственно.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин связывает снижение «Балтикой» выпуска продукции с пересмотром брендов в ее портфеле. По его мнению, компания сейчас «избавляется от неприбыльных марок, доставшихся ей от предыдущих владельцев (Carlsberg Group.— “Ъ”), которые использовались лишь как придаток к основному бренду Carlsberg». В декабре 2024 года датская Carlsberg продала за $320 млн этот актив АО «ВГ Инвест», чьи бенефициары не раскрываются.

В «Балтике» пояснили “Ъ”, что сокращение объемов производства — запланированный компанией шаг в рамках реализации стратегии по обновлению производственных мощностей. Инвестиции в оборудование не осуществлялись годами, когда компания была под управлением иностранных владельцев, поясняют там. В 2025 году компания обновила портфельную стратегию, усовершенствовав не только упаковку продукции, но и рецептуры флагманских стилей, говорят в «Балтике». При этом основные финансовые показатели компании по сравнению с предыдущим годом продемонстрировали уверенный рост, заключают в компании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пена потекла по рынку».