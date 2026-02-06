Пена потекла по рынку

Пивоваренная компания «Балтика» в 2025 году снизила объем выпуска продукции на 16,34% год к году. Это происходит на фоне увеличения разлива со стороны прямых конкурентов — компаний «Напитки вместе» и «Пивоварни Бочкарев», нарастивших производство на 2,05% и 9,33% соответственно. В «Балтике» падение выпуска объясняют модернизацией мощностей. Эксперты связывают это с пересмотром брендов в портфеле компании.

По итогу 2025 года у «Балтики» выпуск пива и пивных напитков сократился на 16,34% год к году, до 197,22 млн декалитров (дал), следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных участников алкогольного рынка. Это самое выраженное снижение продажи среди топ-10 отраслевых производителей: «Томское пиво» сократило выпуск на 7,9%, до 16,16 млн дал, МПБК «Очаково» — на 4,4%, до 9,04 млн дал, «Бочкари» — на 4,3%, до 8,37 млн дал.

Занимающие первое и третье места в рейтинге крупнейших российских пивоваренных компаний «Напитки вместе» (ранее AB InBev Efes) и «Пивоварни Бочкарев» (ранее «Объединенные пивоварни»), наоборот, показывают рост производства на 2,05%, до 259,18 млн дал, и 9,33%, до 101,68 млн дал, соответственно. Также разлив такой продукции наращивает и четвертый производитель в России, Московская пивоваренная компания,— на 11,64%, до 39,3 млн дал.

Топ-10 производителей пива и пивных напитков в России в 2025 году Выйти из полноэкранного режима Компания Популярные бренды Объем производства (млн дал) Изменение год к году (%) «Напитки вместе» Bud, Abbe, Velkopopovicky Kozel 259,18 2,1 Пивоваренная компания «Балтика» «Балтика», Green Beat 197,22 –16,3 «Пивоварки Бочкарев» «Бочкарев», «Крушовице», «Охота» 101,69 9,3 «Трехсосенский» «Трехсосенское», «Ячменное поле» 49,2 19,6 Московская пивоваренная компания «Хамовники», «Жигули Барное» 39,3 11,6 «Томское пиво» Kruger, «Бархатное» 16,16 –7,9 Пивоваренный завод «Белый кремль» «Schlosskeller премиум лагер», «Жить хорошо» 12,97 5,1 «Липецкпиво» Buddy, LiebenBier, «Немецкий рецепт» 10,08 10,1 МПБК «Очаково» Ora et labora brune, Sieben, «Очаково» 9,04 –4,4 «Бочкари» Weiss Berg, Mini Keg, «Немецкое» 8,37 –4,3 Открыть в новом окне Источник: данные участников рынка.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин связывает снижение «Балтикой» выпуска продукции с пересмотром брендов в ее портфеле. По его мнению, компания сейчас «избавляется от неприбыльных марок, доставшихся ей от предыдущих владельцев (Carlsberg Group.— “Ъ”), которые использовались лишь как придаток к основному бренду Carlsberg». В декабре 2024 года датская Carlsberg продала за $320 млн этот актив АО «ВГ Инвест», чьи бенефициары не раскрываются.

В «Балтике» пояснили “Ъ”, что сокращение объемов производства — запланированный компанией шаг в рамках реализации стратегии по обновлению производственных мощностей. Инвестиции в оборудование не осуществлялись годами, когда компания была под управлением иностранных владельцев, поясняют там. В 2025 году компания обновила портфельную стратегию, усовершенствовав не только упаковку продукции, но и рецептуры флагманских стилей, говорят в «Балтике». При этом основные финансовые показатели компании по сравнению с предыдущим годом продемонстрировали уверенный рост, заключают в компании.

В то же время «Напитки вместе» и «Пивоварни Бочкарев» по итогу 2025 года нарастили свой разлив за счет доли на рынке «Балтики», считает господин Небольсин. Коммерческий директор компании «Напитки вместе» Артем Вяткин говорит, что рост их производства был обусловлен «грамотной коммерческой стратегией и эффективным управлением компанией под руководством новой управленческой команды». Пивная категория выросла преимущественно за счет российских брендов, показавших рост на 11%, отмечает он. При этом в ближайшее время стратегическое направление компании будет сосредоточено на сегменте безалкогольных напитков, добавляет господин Вяткин.

Также рост производства показывают многие небольшие региональные игроки. Так, согласно данным участников рынка, Новосибирская пивоваренная компания увеличила выпуск напитков на 20,23%, до 4,45 млн дал, Борихинский пивоваренный завод — на 12,72%, до 4,25 млн дал. Некоторым пивоварам это удается сделать за счет увеличения производства крафтового пива, спрос на которое растет, другим — за счет миграции слабоалкогольных и виноградсодержащих коктейлей в категорию пивных напитков, поясняет Алексей Небольсин. С мая 2024 года акциз на слабоалкогольную продукцию подняли примерно втрое, до 141 руб. за литр напитка. Такое повышение привело к тому, что многие отраслевые компании начали переводить напитки в другие категории, где ставка ниже (см. “Ъ” от 8 февраля 2025 года). Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что из-за значительного подорожания пива за последний год потребитель стал более разборчивым. Поэтому все больше покупателей переключаются на крафтовое пиво, поясняет он.

Динамика роста производства у некоторых пивоваров наблюдается на фоне общего спада разлива таких напитков в России. По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), выпуск пива и пивных напитков в прошлом году сократился на 0,8%, до 900,98 млн дал. При этом продажи самого пива падают куда более стремительными темпами: согласно подсчетам РАТК, в 2025 году было продано 702,59 млн дал пива и пивных напитков, что на 16,7% меньше год к году. Алексей Небольсин отмечает, что сейчас наблюдается значительное перепроизводство такой продукции. В связи с этим эксперт ожидает, что в первом квартале текущего года стоит ожидать резкого падения выпуска пива в целом.

Владимир Комаров