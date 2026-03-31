Работы на Остужевской развязке в Воронеже выполнены на 68%

По состоянию на 31 марта общий процент готовности в рамках работ по третьему этапу реконструкции Остужевской развязки составляет 68%. Срок реализации проекта не изменился — завершить формирование развязки планируется до конца этого года. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в конце прошлой недели с ходом реконструкции Остужевской развязки ознакомился министр транспорта РФ Андрей Никитин. По итогам его визита на сайте регионального правительства появилась информация, что «срок реализации проекта – 2021-2027 годы».

Работами на третьем этапе реконструкции занимается АО «Производственное объединение "Возрождение"» (структура петербургской ГК «Возрождение»). Контракт был заключен в марте 2024 года по цене 3,42 млрд руб. В процессе стоимость выросла до 4,98 млрд руб. В мэрии пояснили, что это связано с доработкой проектной документации от 2019 года. По данным портала госзакупок, на сегодняшний день стоимость исполненных подрядчиком обязательств составляет 2,99 млрд руб. При этом заказчиком фактически оплачено 3,8 млрд. Информация о неустойках и штрафах отсутствует.

ГК «Возрождение» ранее также достался контракт по первому этапу работ, который начался в 2021 году, а завершился в 2022-м. Изначальная стоимость соглашения составляла 1,18 млрд руб., но в итоге оно подорожало до 1,46 млрд. Второй этап, работы по которому выполнило воронежское «СМУ-90» братьев Агаронян, завершился в 2023 году. В ходе исполнения контракт вырос в цене с 1,65 до 2,3 млрд руб.

Денис Данилов