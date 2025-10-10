Власти Воронежа объяснили подорожание третьего этапа Остужевской развязки до 5 млрд

Стоимость третьей очереди реконструкции Остужевской развязки в Воронеже, реализация которой началась в 2024 году, выросла с изначальных 3,42 млрд руб. до 4,98 млрд руб. В мэрии Воронежа рассказали «Ъ-Черноземье», что это связано с доработкой проектной документации от 2019 года. Она требовала изменений из-за увеличения стоимости материалов, корректировки конструктивных решений и необходимости учесть проложенные с 2019 года коммуникации.

Фото с места реконструкции Остужевской развязки

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото с места реконструкции Остужевской развязки

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

В связи с этим в марте АО «Производственное объединение “Возрождение”» (структура петербургской ГК «Возрождение»), которое занимается реализацией третьего этапа масштабного проекта, обязалась выполнить инженерные изыскания и скорректировать документацию, а также получить положительное заключение государственной экспертизы. Это и повлияло на стоимость работ.

При заключении контракта на третью очередь работ на Остужевской развязке речь шла о реконструкции участка улицы Остужева от Северного моста через водохранилище до путепроводов через железнодорожные пути, которые уже были обустроены в рамках первого этапа. Им также занималась ГК «Возрождение», он начался в 2021 году, а завершился в 2022-м. Группа получила контракт за 1,18 млрд руб., в итоге он подорожал до 1,46 млрд. Второй этап, работы по которому выполнило воронежское СМУ-90, завершился в 2023 году. В ходе исполнения контракт подорожал с 1,65 млрд до 2,3 млрд.

Алина Морозова