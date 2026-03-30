Капремонт участка тамбовской трассы под Воронежем оценили в 6,1 млрд рублей

В продолжение реконструкции Остужевской развязки в Воронеже планируется капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-193 Воронеж — Тамбов в пригородном Новоусманском районе. Стоимость работ оценивается в 6,1 млрд руб., следует из видео в Telegram-канале губернатора региона Александра Гусева.

Вопрос был рассмотрен в ходе беседы господина Гусева с приехавшим в регион министром транспорта РФ Андреем Никитиным. В правительстве региона подчеркнули, что в результате капитального ремонта планируется расширить с двух до четырех полос девятикилометровый участок трассы, а также обновить два моста над рекой Усманка. Росавтодор уже подготовил проектную документацию, которая получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Интенсивность движения на этом отрезке дороги превышает 30 тыс. автомобилей в сутки.

Во время визита в Воронеж глава Минтранса также ознакомился с ходом реконструкции Остужевской развязки. АО «Производственное объединение “Возрождение”» (структура петербургской ГК «Возрождение») реализует третий этап масштабного проекта на участке улицы Остужева от Северного моста через водохранилище до путепроводов через железнодорожные пути, которые уже были обустроены в рамках первого этапа. Им также занималась ГК «Возрождение», он начался в 2021 году, а завершился в 2022-м. Группа получила контракт за 1,18 млрд руб., в итоге он подорожал до 1,46 млрд. Второй этап, работы по которому выполнило воронежское «СМУ-90» братьев Агаронян, завершился в 2023 году. В ходе исполнения контракт подорожал с 1,65 млрд до 2,3 млрд.

Стоимость третьего этапа также выросла — с 3,42 млрд руб. до 5 млрд руб. В мэрии Воронежа рассказывали «Ъ-Черноземье», что это связано с доработкой проектной документации от 2019 года.

Алина Морозова