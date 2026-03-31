В Ярославле спасатели достают из сгоревшего дома на Стачек уцелевшие вещи

В Ярославле сотрудники «Центра гражданской защиты» эвакуировали имущество из семи уцелевших квартир дома на улице Стачек, в котором произошел пожар. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МКУ «Центр гражданской защиты» Фото: МКУ «Центр гражданской защиты»

В настоящее время доступ в здание закрыт. Спасатели достали предметы первой необходимости, теплую одежду и бытовую технику с использованием спецтехники и аварийно-спасательных инструментов. Вещи сразу были переданы собственникам жилья.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что многие жители дома остались без документов.

Ночью 29 марта в Ярославле загорелся трехэтажный жилой дом на улице Стачек, 61. Были спасены 68 человек, а также животные. По информации мэра Артема Молчанова, пострадали три человека. В тушении пожара, которое длилось до позднего вечера 30 марта, участвовали 58 человек личного состава и 20 единиц техники. Огонь полностью уничтожил дом.

Алла Чижова