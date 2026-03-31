Жители сгоревшего дома в Ярославле остались без паспортов
Многие жители сгоревшего дома на улице Стачек в Ярославле остались без документов. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов после встречи с жителями, которая состоялась 30 марта.
Сгоревший дом на Стачек в Ярославле
Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области
«Проблем у людей сейчас очень много, и наша задача — помочь каждому. Одна из самых острых — потеря документов: паспортов, свидетельств о рождении, пенсионных удостоверений. На встрече присутствовали представители УМВД, которые уже начали индивидуальную работу с каждым пострадавшим по вопросам скорейшего восстановления всех необходимых документов»,— написал Артем Молчанов в своем Telegram-канале.
Как сообщали ранее в ГУ МЧС по Ярославской области, в ходе пожара 29 марта было эвакуировано около 100 человек. Сейчас в мэрии составляют полный список пострадавших.
Проходит экспертиза, которая позволит определить дальнейшую судьбу здания. Мэрия и ярославское областное отделение фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» объявили акцию помощи пострадавшим.