Никита Журавель нашелся в колонии Ульяновской области

Осужденный за сожжение Корана и госизмену Никита Журавель написал матери письмо, сообщила член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в своем Telegram-канале. В послании он сообщил, что находится в колонии Ульяновской области.

Никита Журавель (справа)

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Никита Журавель (справа)

Письмо датировано 26 марта. «Пишет, что жив и здоров. Пишет, что написал домой бумажное письмо около месяца назад и надеется, что его получили (не получили)»,— сообщила Ева Меркачева.

Пять дней назад в СПЧ заявили об исчезновении осужденного — утверждалось, что молодой человек пропал во время этапирования. Семья Никиты Журавеля не могла связаться с ним более трех месяцев, им не поступало никакой информации о его местонахождении. Во время поисков осужденного Ева Меркачева выступила с инициативой: она призвала ФСИН оперативнее оповещать родственников осужденных об их перемещениях между СИЗО и колониями.

Подробнее — в материале «Ъ» «ФСИН просят ускориться».