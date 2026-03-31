«Это не направление, а ДНК нашего бренда»

В марте в Москве прошла самая крупная в России Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства — MITT 2026, в ходе которой генеральный директор курорта «Мрия» Самвел Саруханян заявил, что несколько лет назад Мрия перестала быть просто отелем премиум — класса и стала курортом превентивной, персонифицированной медицины с уклоном на управление долголетием. Подробнее об этой концепции, оздоровительных программах Мрии и о том каким курорт станет к 2030 году Самвел Саруханян рассказал в интервью «Ъ- Стиль».

— Почему в «Мрии» решили выстраивать бизнес вокруг концепции долголетия? Это ответ на спрос со стороны потребителя или стратегическая ставка на новую модель индустрии?

— Это было наше стратегическое решение переформатировать «Мрию» из премиального отеля в полноценный курорт, ориентированный на сохранение здоровья и активного долголетия наших гостей. Для нас это не маркетинговый ход и не временный тренд — мы будем развивать этот бизнес именно по такому сценарию в ответ на фундаментальные изменения в демографической картине страны. Критически важно уже сейчас начать менять подход к долголетию в России, потому что иначе в скором времени мы попадем в крупную демографическую яму. Как из нее выбираться, кроме как через увеличение продолжительности жизни и ее активной и продуктивной части, сложно пока представить. Мы видим свою большую миссию в том, чтобы объединить науку, бизнес, образование и государство и стать флагманом в этом направлении. Поэтому мы встроили философию активного долголетия в наш курорт, в его медицинскую модель, сервис, гастрономию, цифровую инфраструктуру. Управление долголетием для «Мрии» — это не просто направление, это ДНК бренда.

— Можно ли сказать, что таким образом вы возрождаете былую популярность санаторно-курортного лечения?

— Санаторно-курортная отрасль зародилась в советские времена по указанию сверху. Тем не менее я считаю, что это было большим достижением для страны. Однако до 2025 года не было никаких научных доказательств тому, что санаторно-курортное лечение действительно помогает улучшать здоровье и продлевает жизнь. Сегодня люди хотят знать, как именно на них повлияет нахождение на курорте и процедуры, которые там предлагают. Они безусловно хотят жить дольше и, главное, активнее, эффективнее и осознаннее, однако до сих пор с большим сомнение относятся к санаторно-курортному лечению, до сих пор считая его чем-то старым и недоказанным.

За последние годы нам удалось изменить этот стереотип в положительную сторону — гостям стал интересен наш подход к санаторно-курортному отдыху, в том числе и потому, что под каждым продуктом курорта «Мрия» есть серьезная научная база.

— Расскажите подробнее, откуда эта научная база берется?

— На территории курорта есть собственный Центр научно-исследовательской деятельности, где разрабатываются и тестируются оздоровительные программы. Кроме того, в «Мрии» действует научный совет «Здоровое долголетие», куда входят академики наук, профессора, доктора наук, ректоры и деканы ведущих российских университетов. Они активно принимают участие в наших научных исследованиях и создании инновационных разработок, таких как умное кольцо Sber, которое помогает владельцу восстанавливать ресурсы и улучшать здоровье, отслеживая и анализируя показатели его организма. В «Мрии», кстати, проходило тестирование этих колец.

В нашем научном центре постоянно идут как собственные, так и партнерские научные исследования — за прошлый год было проведено порядка десяти. Все оздоровительные программы, которые «Мрия» сегодня предлагает гостям, проходят эмпирические проверки и имеют серьезную доказательную базу.

— Какие программы сейчас действуют на курорте и как в них вписывается персонализированный подход к каждому гостю?

— Каждая наша программа создавалась как ответ на «боли» наших гостей. Например, мы выяснили, что нарушение сна есть у 80% приезжающих к нам людей, 50% из которых этого даже не осознают. А ведь проблемы со сном влияют на все остальные функции организма — из-за недосыпа он начинает работать с искажением. Однако если наладить сон, то автоматически и другие функции восстановятся. Поэтому в 2025 году в «Мрии» была запущена программа «Территория сна», в рамках которой применяется персонализированный подход к каждому гостю — выстраивается индивидуальная терапия на основе данных о биологическом возрасте, степени износа организма и выявленных дефицитах. В основе программы — нейропротективное питание, снижение уровня стресса и восстановление циркадианных ритмов.

Также на курорте действует программа «Здоровый сон» по подготовке комнаты перед заездом гостя, куда входит не только подбор правильных постельных принадлежностей: подушки, матраса и одеяла, но и определение уровня влажности, температуры, освещения и еще ряда параметров в номере. Все должно работать на то, чтобы поправить сон и здоровье человека. При заезде можно пройти довольно быстрое обследование: с помощью специальных приборов наши сотрудники выявляют проблемы со сном и подготавливают номер таким образом, чтобы благотворно воздействовать на сон гостя с первого дня его размещения.

Еще одна наша флагманская программа — «Код долголетия» — уже напрямую направлена на снижение биологического возраста человека и активацию ресурсов его организма. Она включает анализ более 100 показателей здоровья, оценку биомаркеров старения и персональные рекомендации по питанию и физической активности. Мы постоянно обновляем эту программу и в каждую следующую версию добавляем новейшие методики оздоровления и омоложения. У гостей, которые выбирают «Код долголетия», каждый день расписан, а сам курорт становится терапевтической средой. Архитектура, свет, воздух, акустика, ландшафт, терренкуры — все в «Мрии» спроектировано с точки зрения влияния на физиологию. Снижение уровня стресса, активация парасимпатической нервной системы, улучшение сна — это измеримые эффекты среды курорта. Прогулка по японскому саду, скандинавская ходьба в винном парке, плавание в море — все это встроено в программу и имеет оздоровительный эффект.

Большое внимание мы также уделяем питанию, так как это одна из важных составляющих долголетия. Сейчас в «Мрии» идет переформатирование шведского стола в более здоровый — 80% этого пути мы уже прошли и многое изменили. Предварительно мы изучили психологию гостя для того, чтобы оградить его от сверхпотребления. Самые яркие триггерные продукты — сладкие и мучные — убрали подальше и переориентировали гостей на овощи, фрукты и здоровую, правильно приготовленную еду, чтобы дать им возможность начать относиться бережно к своему организму и даже, возможно, за время, проведенное у нас, выработать привычку вкусно, но полезно питаться.

— Сколько в среднем времени нужно провести на курорте, чтобы приобрести здоровые привычки, оздоровить и омолодить организм?

— Научно доказано: чтобы получить максимальный эффект от санаторно-курортного лечения нужно провести на курорте хотя бы 21 день. Но мы понимаем, что в современном мире не все люди могут себе позволить такой продолжительный отдых, и поэтому, даже если человек приезжает к нам на один день, мы стараемся дать ему максимум полезного для здоровья.

— Как меняется аудитория курорта? Кто сегодня ваш гость и с какими запросами он приезжает?

— Уже примерно 55% наших гостей пользуются комплексной санаторно-курортной программой. За последние два года их количество увеличилось более чем на 30%. Средний чек таких программ стабильно выше классического отдыха, а продолжительность пребывания — на одну-полторы ночи дольше.

Меняется и портрет гостя: за последние пять лет возраст сместился с 50+ к 35–45 годам, а мотивацией становятся инвестиции в энергию и эффективность. Сегодня к нам приезжают здоровые люди с запросом на управление стрессом, когнитивную ясность и измеримое улучшение качества жизни, а не просто на отдых.

Однако не стоит забывать, что «Мрия» еще и большой событийный курорт, где проходит больше 250 мероприятий в год — соответственно, многие приезжают на эти мероприятия. Кроме того, мы также и семейный курорт, куда многие приезжают с детьми, чтобы просто отдохнуть и развлечься.

— Не мешает ли курс на долголетие тем гостям, которые приезжают просто отдыхать?

— «Мрия» — интегрированный курорт, интересный под разными ракурсами, и здесь все уживается гармонично. Многие совмещают приятное с полезным: гость живет на вилле, посещает рестораны высокой кухни, отдыхает у моря и параллельно проходит диагностику и терапию без ощущения больницы и без стресса. Мы очень органично встроили клинический подход в пятизвездную инфраструктуру.

— Как удается обслуживать эту сложную инфраструктуру и поддерживать уровень сервиса?

— Чтобы удерживать высокий стандарт на протяжении многих лет, нужна технологическая база, поэтому мы выстроили единую CRM-экосистему, внедрили AI-персонализацию, предиктивную аналитику, речевой контроль качества и биометрическое заселение. При этом технологии в «Мрии» не заменяют человека, а освобождают его для более качественного взаимодействия с гостем.

Сегодня мы являемся крупнейшим работодателем региона, а уровень удовлетворенности нашей команды постоянно растет — только за последний год вырос на 26%. Ежегодно более 2 тыс. наших сотрудников проходят обучение в том числе в собственной Академии гостеприимства прямо на территории курорта, где сейчас появляются глубокие школы официантов, батлеров, поваров и т. д.

Еще один секрет успеха в том, что мы постоянно развиваемся: сейчас активно проводим реновацию половины курорта, и уже 1 мая гостей будут встречать обновленные номера, рестораны, общественные зоны и — самое приятное — новый спа-центр с бассейном, который точно станет одним из лучших в Европе.

— Как вы видите развитие курорта «Мрия» в ближайшие пять-десять лет?

— Сейчас в мире много геополитических рисков и неопределенности, но, несмотря на это, у «Мрии» есть стратегия до 2035 года, которая каждый год обновляется, улучшается, докручивается. Главное для нас — продолжать заботиться о сотрудниках, а сотрудники будут, в свою очередь, заботиться о наших гостях. Я думаю, что в скором времени санатории станут обязательной частью системы здравоохранения в России, а «Мрия» к 2030 году будет федеральным центром компетенций в сфере долголетия, где наука, технологии и премиальный сервис будут работать как единый организм.

Беседовала Кира Васильева