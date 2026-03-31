В думе Екатеринбурга призвали расширить полномочия районных администраций города

В Екатеринбурге необходимо переформатировать работу всех восьми районных администраций и расширить их полномочия, заявил председатель думской комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников («Единая Россия»; ЕР) на совместном заседании с комиссией гордумы по МСУ. По словам депутата, власти «просят с них и жалуются на них, а денег на полномочия у них нет». «Вспоминаю 1990-ые годы, ельцинизм царствует, а город выжил благодаря хорошей работе районов. Вспомните, какие были руководители и замы. Стояла опасность, что мы город к зиме не подготовим, и замы глав районов и главы районов очень хорошо отработали»,— напомнил господин Колесников.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутат подчеркнул, что Екатеринбург после развала СССР не столкнулся с большим числом кризисов, которые пережили «другие города, даже бывшие столицы союзных республик». «Разговаривал с ребятами с Азербайджана, у них в Баку не было электричества. Давайте мы все-таки подумаем над возвращением каких-то полномочий в районы. Был же порядок. И за киоски они отвечали, и за благоустройство»,— призвал единоросс и обратился к депутату от «Яблока» Константину Киселеву.

«Кость, я на тебя надеюсь, у тебя мысли-то свежие насчет этого. Давай подумаем и что-то решим»,— добавил Александр Колесников. Константин Киселев напомнил, что говорит о необходимости расширении полномочий районов «уже несколько лет». «Надо подумать, а не говорить»,— отметил господин Колесников.

Депутат Михаил Вечкензин (ЕР) поинтересовался, предусматривает ли инициатива «разрушение централизации». Александр Колесников подчеркнул, что часть полномочий «надо отдать». «Аркадий Чернецкий (мэр Екатеринбурга в 1992-2010 годах.— "Ъ-Урал") не умер от того, что он отдал районам свои полномочия. Все зависит от глав районов. Понятно, если Костенко (Игорь, глава Октябрьского района.— "Ъ-Урал") будет пьяный валяться и ничего не делать, ноги на стол, работы не будет. Но если он работает, и команда у него, то давайте все-таки подумаем»,— призвал единоросс.

