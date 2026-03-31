«Нижнекамскнефтехим» подтвердил гибель двух человек при взрыве на заводе

По уточненным данным, при взрыве и последующем пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР) погибли два человека, сообщили в пресс-службе компании. Еще 72 человека пострадали, из них восьмерых госпитализировали, еще 64 — легко ранены и получили медпомощь на месте.

Ранее РЕН ТВ со ссылкой на источник писал о трех жертвах ЧП. По данным телеканала, еще 58 человек пострадали. Согласно комментарию СКР «РИА Новости», ранены 55 человек.

МЧС сообщило о локализации возгорания на предприятии в Нижнекамске. Пожар тушат более 150 человек с привлечением 54 единиц техники. Предварительной причиной ЧП в компании назвали сбой в работе оборудования.