РЕН ТВ: до трех возросло количество погибших при пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехима»

Трое человек погибли при пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехима» в Нижнекамске. 58 человек пострадали. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. Среди раненых — двое пожарных.

Пожару присвоен наивысший ранг сложности, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Собеседник агентства добавил, что на место пожара направлен пожарный поезд. Пожарные из Башкирии и Удмуртии приведены в готовность на случай, если понадобится их помощь в тушении возгорания.

Взрыв и пожар на предприятии произошли сегодня днем. Один человек погиб, пострадали еще 50 человек. Предварительной причиной ЧП назвали сбой в работе оборудования завода.

Огонь тушат 60 человек и 19 единиц техники. Группировку привлеченных сил и средств наращивают, уточнили в МЧС. На место ЧП направлены 19 бригад скорой медпомощи.