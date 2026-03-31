МЧС сообщило о локализации пожара на заводе в Нижнекамске

Пожар на заводе «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР) локализован, сообщила пресс-служба МЧС России. Площадь возгорания не уточняется.

В тушении задействованы более 150 сотрудников и 54 единицы техники. Угрозы для жителей и окружающей среды не зафиксировано. По уточненным данным компании «СИБУР Нижнекамск — Нижнекамскнефтехим», при ЧП погибли два человека, 72 — пострадали, из них восьмерых госпитализировали.

Взрыв и последующий пожар на предприятии «Нижнекамскнефтехима» произошли сегодня днем. Предварительной причиной происшествия стал сбой в работе оборудования.