Трамп: США не будут помогать странам, которые не защитили Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Cоединенные Штаты больше не будут помогать тем странам, которые отказали в его просьбе вместе защитить Ормузский пролив от Ирана. Он призвал их «добывать нефть самим» и «учиться бороться самостоятельно».

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Фото: Mark Schiefelbein / AP

«Все те страны, которые не могут получить авиационное топливо из-за Ормузского пролива, например, Великобритания, которая отказалась участвовать в ''обезглавливании'' Ирана, у меня есть для вас предложение: первое — покупать у США, у нас его много, а второе — наберитесь мужества, отправляйтесь в пролив и просто захватите его»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

После блокировки Ираном Ормузского пролива в начале марта Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить в этот район корабли, чтобы избавиться от иранской угрозы. На призыв никто не откликнулся. Американский президент раскритиковал страны НАТО за то, что они «ничего не делают» для Соединенных Штатов, хотя на их защиту тратят «сотни млрд долларов».

Через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским, проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. 30 марта в парламенте Ирана сообщили о подготовке нового закона, согласно которому проход коммерческих судов через пролив станет платным. Госсекретарь США Марко Рубио затем заявил, что у президента и Пентагона есть варианты действий, чтобы не допустить этого.

Лусине Баласян