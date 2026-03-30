Рубио: США не дадут Ирану контролировать Ормузский пролив

У президента США Дональда Трампа есть варианты решения проблемы с блокировкой Ираном Ормузского пролива, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Обсуждать военную тактику США он отказался, но заверил, что цель будет достигнута «в течение недель, а не месяцев».

Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

«Иран грозит тем, что они установят какую-то систему в Ормузском проливе, согласно которой они будут решать, кто может проходить через международный водный путь. Мы этого не допустим»,— заявил Марко Рубио в эфире ABC.

Он подчеркнул, что на угрозы Ирана должны обратить внимание в первую очередь те страны, которые используют этот маршрут для большой части перевозок нефти. «У президента есть несколько вариантов действий. Министерство войны готовит варианты действий для президента по этому и другим непредвиденным обстоятельствам, которые могут возникнуть»,— заявил американский госсекретарь.

Через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским, проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В начале марта в ответ на американо-израильскую операцию в Иране иранский КСИР сообщил, что взял канал под контроль и пригрозил атаковать любой проплывающий там танкер, связанный с США и Израилем. 30 марта в парламенте Ирана сообщили о подготовке нового закона, согласно которому проход коммерческих судов через Ормузский пролив станет платным.

Лусине Баласян