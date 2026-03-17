Трамп раскритиковал НАТО за отказ помочь США защитить Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство членов НАТО отказались участвовать в военной операции против Ирана и помогать в разблокировке Ормузского пролива. По его словам, входящие в альянс страны «ничего не делают» для Соединенных Штатов, «особенно в момент необходимости», несмотря на то, что американские власти тратят на их защиту «сотни млрд долларов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Дональд Трамп назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Президент США подчеркнул, что большинство «союзников» (это слово он взял в кавычки.— ''Ъ'') отказались помочь, хотя почти все согласны с позицией США в отношении Ирана. Вместе с тем он подчеркнул: США «разгромили ВС Ирана», военно-морской флот Исламской Республики, ВВС, системы ПВО и радиолокации, а «их лидеры практически на всех уровнях устранены».

«В связи с нашим военным успехом нам больше не нужна и не требуется помощь стран НАТО, она нам никогда и не была нужна. То же касается Японии, Австралии или Южной Кореи. Фактически, говоря как президент США — самой могущественной страны в мире, нам не нужна помощь никого»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

Через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским, проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В начале марта в ответ на американо-израильскую операцию в Иране иранский КСИР сообщил, что взял канал под контроль и пригрозил атаковать любой проплывающий там танкер, связанный с США и Израилем.

Источники CNN сообщали, что Пентагон и Совет нацбезопасности при планировании операции против Ирана не рассчитали потенциальные последствия блокировки Ормузского пролива. На минувших выходных Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить в этот район корабли, чтобы избавиться от иранской угрозы. Затем он заявил, что хочет понять, «как страны реагируют» на подобные призывы. 16 марта президент США сказал, что «многие страны уже в пути, некоторые очень положительно настроены». О ком идет речь, он уточнять отказался. При этом из партнеров США и членов НАТО никто не соглашался.

Подробнее о ситуации вокруг Ормузского пролива «Ъ» писал в материале «Дональд Трамп собрал коалицию нежелающих».

Лусине Баласян