«Нижнекамскнефтехим» заявил об отсутствии угрозы жителям и экологии от пожара

На территории «Нижнекамскнефтехима» локализуют очаг пожара, возникшего после сегодняшнего взрыва. Угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано, сообщила пресс-служба «СИБУР Нижнекамск — Нижнекамскнефтехим».

К тушению привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудников предприятия, не задействованных в тушении, переместили на безопасное расстояние. Специалисты проводят мониторинг качества атмосферного воздуха на месте ЧП, заверили в компании. Площадь пожара не уточняется.

По предварительным данным, причиной взрыва и последующего пожара на заводе в Нижнекамске стал сбой в работе оборудования. МЧС сообщило, что при возгорании пострадали 13 человек.

