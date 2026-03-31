«Нижнекамскнефтехим» назвал причину пожара на заводе в Нижнекамске

По предварительным данным, причиной взрыва и последующего пожара на заводе в Нижнекамске стал технологический сбой. Об этом заявил «СИБУР Нижнекамск — Нижнекамскнефтехим».

«Предварительной причиной происшествия на «Нижнекамскнефтехиме» является сбой в работе оборудования», — указано в сообщении пресс-службы.

Предприятие подтвердило данные о наличии пострадавших: «На месте происшествия работают медицинские службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь». Сколько человек пострадало и в каком они состоянии, уточняется. По данным Baza, пострадали не менее 10 человек. Telegram-канал 112 сообщает о 13 пострадавших.

Из сообщения компании следует, что пожар пока не локализован.