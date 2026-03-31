МЧС: 13 человек пострадали при пожаре в промзоне Нижнекамска

По предварительным данным, при пожаре в промзоне Нижнекамска пострадали 13 человек, заявили в МЧС. Ранее «Нижнекамскнефтехим» сообщил о возгорании на своем предприятии. В компании опровергли связь ЧП с воздушной атакой.

В тушении пожара задействовано более 60 человек и 19 единиц техники. МЧС уточнило, что группировку привлеченных сил и средств наращивают. Площадь пожара в ведомстве не назвали.

ЧП случилось сегодня днем. По предварительным данным, причиной взрыва и последующего пожара стал сбой в работе оборудования. В «СИБУР Нижнекамск — Нижнекамскнефтехим» заверили, что угрозы жителям и экологии от возгорания нет.