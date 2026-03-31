Патрушев обвинил ЕС в изобретении понятия «теневой флот» для борьбы с Россией

Страны Евросоюза (ЕС) изобрели понятие «теневой флот», чтобы заниматься разбоем на морских коммуникациях, утверждает помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, Запад также усилил борьбу с торговым флотом, действующим в интересах России.

«В Евросоюзе даже изобрели определение "теневой флот", которого не существует в международном морском праве, и под предлогом борьбы с этим флотом осуществлялся разбой на морских коммуникациях»,— сказал помощник президента на заседании коллегии (цитата по ТАСС).

МИД России осуждает задержание европейскими странами танкеров в водах мирового океана. Во внешнеполитическом ведомстве обещали, что российская сторона будет использовать политические, правовые и иные инструменты для обеспечения принципа уважения свободы судоходства. Морская коллегия России подготовила предложения по обеспечению безопасности судоходства. В их числе — усиление контроля за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах России, а также обеспечение безопасности судоходства по объектовому и зональному принципам силами военно-морского флота.

