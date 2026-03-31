Цены на бензин в США выросли до рекордных с 2022 года

По данным American Automobile Association (AAA), средняя цена на бензин в США достигла отметки в $4,018 за галлон — это максимум с августа 2022 года.

Росту цен способствовал военный конфликт на Ближнем Востоке. Как отмечает AAA, с момента нападения США и Израиля на Иран в конце февраля цены на бензин в США выросли более чем на 30%. Цены на нефть за это же время выросли примерно на 50%.

«Мы прогнозируем потенциальные перебои в поставках топлива в США»,— цитирует телеканал CNBC Ли Зелдина, главу Агентства по охране окружающей среды. Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже заявил, что в ближайшие недели страну ждет «тяжелый период» роста цен на бензин. Политик пообещал, что скачок цен носит временный характер и после окончания кризиса цены снизятся.

Евгений Хвостик