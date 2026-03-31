Правительство России продлило запрет на экспорт серы до конца июня

Правительство России продлило до 30 июня запрет на экспорт жидкой, гранулированной и комовой серы. Мера необходима, чтобы стабилизировать отгрузку сырья на внутренний рынок для сохранения объемов производства минеральных удобрений, сообщила пресс-служба правительства.

Временные ограничения не распространяются на вывоз серы пониженной сортности, а также на поставки сырья в государства-члены ЕАЭС, в Абхазию и Южную Осетию. Серу также можно отправлять в качестве гуманитарной помощи, по международным транзитным перевозкам и для российских организаций на архипелаге Шпицберген.

Правительство в ноябре ввело временный запрет на экспорт жидкой, гранулированной и комовой серы для поддержания внутреннего рынка. 18 марта российские производители удобрений предложили установить временный потолок цен на серу, которая резко подорожала из-за дефицита предложения.

