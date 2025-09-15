Стоимость минеральных удобрений на мировом рынке и объемы их экспорта из России будут расти, считают отраслевые эксперты. Этому будут способствовать высокий спрос со стороны ключевых потребителей, а также торговая политика США и ограничения поставок из Китая. В моменте рынок котировки азотных и фосфорных удобрений идет вниз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эксперты ожидают повышения цен на все ключевые виды минеральных удобрений на горизонте 2025–2026 годов, указывается в консенсус-прогнозе Центра ценовых индексов, в котором приняли участие шесть компаний, включая «Имплементу» и аналитический центр ТЭК. Так, экспортная цена на карбамид, по их мнению, по итогам 2025 года составит в среднем $386 за тонну, что на 6% выше, чем в предыдущем консенсусе. В обзоре поясняется, что росту цен на карбамид в 2025 году поспособствовали новые пошлины со стороны ЕС на продукцию из России и Белоруссии, тарифная политика США, ограничения на экспорт из Китая в первом полугодии. Помимо этого, на ожидаемые котировки повлияли перебои с поставками газа в ряде стран, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, а также стабильный спрос.

Прогноз цен на один из основных видов фосфорсодержащих удобрений — MAP — аналитики подняли на 8%, до $655 за тонну, на фоне ограниченного предложения в первом полугодии со стороны Китая при стабильно высоком мировом спросе в том числе в Индии и Бразилии. Дополнительно на рынок влияет рост цен на сырье — фосфорную руду и серу, отмечают эксперты.

Котировки хлористого калия, считают аналитики, составят $262 за тонну, что на 7% выше предыдущего прогноза. Их увеличение связано с устойчивым спросом в Китае и Индии, а также торговой политикой США. Прирост производства и экспорта в России по трем основным видам удобрений к 2026 году оценивается на уровне 3% и 4% соответственно.

Пока стоимость азотных и фосфорных удобрений снижается, следует из данных MMI. Гранулированный карбамид в портах Балтики за неделю с 4 по 11 сентября подешевел на 8%, до $400–410 за тонну (FOB). Котировки приллированного карбамида просели на 7%, до такого же уровня. Цена на аммиачную селитру снизилась на 4%, до $275–285 за тонну. Как отмечают в MMI, в рамках тендера индийской National Fertilizers Limited было забронировано к поставке до 31 октября 2 млн тонн карбамида по минимальной цене $462 за тонну с учетом стоимости фрахта (CFR) для восточного и $465 за тонну для западного побережья Индии. «Указанные цены свидетельствуют о значительном снижении стоимости карбамида на мировом рынке, а учитывая текущий избыточный уровень предложения, ожидается, что цены и дальше будут снижаться, поскольку в настоящее время поставщики вынуждены конкурировать за индийский рынок»,— отмечается в обзоре MMI.

Стоимость фосфорсодержащих удобрений (MAP и DAP) за неделю с 4 по 11 сентября в портах Балтики сократилась на 1%, до $690–715 и $730–740 за тонну (FOB) соответственно. Эксперты MMI поясняют, что цены идут вниз под нисходящим давлением растущих запасов в Индии, активного продвижения китайской продукции, особенно после повышения экспортных квот на 30%, а также под давлением исторически низкой доступности удобрений для аграриев. На рынке хлористого калия котировки стандартного продукта сохраняются на уровне $286 за тонну.

В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) сообщили “Ъ”, что за восемь месяцев 2025 года отечественные компании увеличили экспорт минеральных удобрений на 8% год к году, до около 30 млн тонн. При сохранении набранных темпов годовой показатель может достичь 45 млн тонн, прогнозируют в ассоциации.

Как отмечают в РАПУ, по предварительным итогам девяти месяцев химический рынок демонстрирует более высокий уровень мировых цен на фосфорные и азотные удобрения вследствие активного спроса в первую очередь со стороны Индии, а также других стран Глобального Юга на фоне пролонгированных экспортных ограничений в Китае практически до конца июня 2025 года. После снятия этих ограничений цены немного скорректировались, но более заметное снижение тормозится развитием сезонного спроса в той же Индии и на рынках Азии и Латинской Америки, говорят в РАПУ. По оценкам ассоциации, производство удобрений в России по итогам года может достичь рекордных 65 млн тонн. За семь месяцев, согласно Росстату, оно составило 38,5 млн тонн в физическом весе, что на 4% выше прошлогодних показателей.

Ольга Мордюшенко