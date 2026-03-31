Бизнес включает VPN

Бизнесу придется потратить миллиарды рублей на трафик VPN. Об этом говорят собеседники “Ъ FM” и добавляют, что готовы нести такие расходы. Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил, что в России хотят ограничить использование таких сервисов. Ранее Forbes писал, что для этого операторам предложили ввести плату за международный интернет-трафик в мобильных сетях.

Инициатива может быть реализована до 1 мая, а среди обсуждаемых параметров фигурирует тариф около 150 руб. за каждый гигабайт сверх установленного лимита. В месяц это около 15 ГБ. Однако эти цифры приблизительные и могут еще вырасти, заметил глава информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин:

«Цены на трансграничный трафик уже сейчас пересматриваются, естественно, в большую сторону. Насколько это все подорожает, как это все будет выглядеть через месяц, трудно прогнозировать. Я думаю, что по опыту зарубежных схем будут стараться выйти примерно на цифру от $5 до $7 в месяц с пользователя VPN. Информация очень скудная на этот счет, но, судя по тенденциям, настроения очень серьезные в отношении ограничительных мер.

Мы рассматриваем это с точки зрения самого негативного сценария: качественно, быстро и стабильно все будет работать только в пределах рунета. При таком раскладе эффект для бизнеса может быть колоссальным.

Когда у компаний исчезнет возможность использовать некие агрегаторы для рассылки сообщений, уведомлений в мессенджерах, они станут искать новые пути. Затраты, конечно, вырастут. То, что сейчас появляется в мессенджерах от бизнеса, пойдет в СМС.

Чтобы реализовать сценарий с ограничениями или взиманием платы, рассматривается несколько путей. Один из них — заставить провайдеров резать трафик на уровне трансграничных переходов. Вот в этом случае последствия для бизнеса могут быть катастрофическими. Пострадает весь VPN-трафик. Масштабы затрат, перестройки бизнеса я бы сравнил с потерями от масштабных отключений мобильного интернета. Речь о миллиардах рублей».

Меры, которые обсуждает Минцифры, Максим Шадаев назвал компромиссом, чтобы не вводить административную ответственность за использование VPN-сервисов. По его словам, ведомству эта идея «категорически не нравится». Как пишет “Ъ”, министерство призывает участников так называемого белого списка уже сейчас не допускать к своим ресурсам пользователей при включенном VPN. В противном случае маркетплейсы, крупнейшие IT-компании, банки и другие платформы могут быть исключены из перечня сайтов, доступных при отключениях интернета.

Руководитель пиар-агентства «Круто, ты попал» Александра Филиппова поделилась, что использование таких сервисов для ее бизнеса критично и она готова платить за трафик даже десятки тысяч рублей:

«Мы используем такие инструменты в нашей работе каждый день. В целом, что касается видеопроизводства, видеоконтента: подкастов, оформления, выкладывания роликов, все мы понимаем, что основная площадка — это все-таки YouTube. Сейчас во многих компаниях, и в нашей в том числе, используются нейросети, для которых также требуется VPN. Мы уже платим за эти ресурсы, и, судя по новостям, тарифы увеличатся. Конечно же, это расстраивает, мягко говоря.

Что поделать, мы будем готовы в это вкладываться, потому что это часть нашей работы. Без VPN сейчас сложно представить какие-то коммуникации».

По словам собеседников “Ъ FM”, ежемесячно абоненты тратят около 25 ГБ, и 15 ГБ для обычных пользователей вполне достаточно. Но компании уже ищут альтернативные решения, поделилась сооснователь платформы AIPhi Мария Филатова:

«Для IT-стартапа вопрос, скорее, даже не в самом VPN, а в устойчивости доступа к выстроенной инфраструктуре и используемым рабочим инструментам. Риск сейчас в том, что может возникнуть удорожание не только конкретной строчки затрат, а всей операционной цепочки, в нашем случае затрагивая косты от разработки до поддержки.

Понятно, что полностью уйти в моменте от VPN-технологий невозможно. Конечно, мы работаем над локализацией, собственной разработкой по многим вопросам и надеемся использовать только локальные технологии. Для рынка это, скорее, история про временный рост издержек и снижение скорости, особенно для небольших компаний, но это до момента стабилизации и подбора подходящего локального решения».

Ранее операторы начали предупреждать россиян об отключении оплаты сервисов Apple и рекомендовали заранее пополнить баланс Apple ID со счета мобильного телефона. Функция может перестать работать уже с 1 апреля. Telegram также начал рассылать уведомления, в которых говорится, что в ближайшее время оформление Premium-подписки может стать технически невозможным. Пользователям предлагают заранее оплатить доступ сразу на два года со скидкой около 60%, что обойдется в сумму менее чем 3 тыс. руб.

Анна Кулецкая