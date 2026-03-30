С Apple сводят мобильные счеты

Минцифры рассматривает возможность ограничить оплату сервисов Apple через мобильных операторов России с 1 апреля. Такая мера должна способствовать возвращению отечественных сервисов в App Store, а также принуждению компании к исполнению российского законодательства. Однако эксперты предупреждают, что это может усилить серый рынок оплаты ресурсов.

Российским пользователям могут ограничить использование сервисов Apple с 1 апреля, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве. Минцифры и операторы связи на совещании 28 марта обсудили возможность временно приостановить оплату сервисов компании с мобильного счета. Такая мера призвана заставить Apple вернуть российские сервисы в App Store, сообщил источник “Ъ”.

После начала конфликта на Украине в 2022 году Apple ограничила работу своих сервисов на территории РФ. У пользователей пропала возможность оплачивать приложения в App Store и подписки на внутренние сервисы Apple с карт российских банков, попавших под санкции. После введения ограничений многие перешли на оплату через привязку номера телефона к Apple ID.

Среди причин ограничения — неисполнение решения ФАС об «окне выбора» поисковика по умолчанию на iOS-устройствах в России, удаление из App Store десятка российских популярных приложений, в том числе банковских, объясняет собеседник “Ъ”, знакомый с инициативой. Кроме того, утверждает он, компания игнорирует требование ФЗ №194 об установке российского магазина приложений RuStore, ограничивает альтернативные способы оплаты и не выполняет требования Роскомнадзора по удалению из App Store сервисов VPN. На них приходится более 80% всех покупок, оценивает собеседник “Ъ”. В Минцифры, по утверждению источника “Ъ”, считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить Apple к исполнению российского законодательства. В Минцифры и аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко не ответили “Ъ”.

Возможность оплаты сервисов и покупок на платформах Apple представлена у четырех операторов — МТС, «Вымпелкома», «Т2 Мобайл» и «МегаФона» (у последних двух операторов такая опция возможна через партнеров.— “Ъ”). Доля владельцев смартфонов Apple ниже тех, что предпочитают телефоны на Android, и на октябрь 2024 года составляла 40–42%, причем большинство пользователей (53%) — жители Москвы, отмечал Т-Банк в своем исследовании. В МТС, «Вымпелкоме», «Т2 Мобайл» и «МегаФоне» комментировать ситуацию не стали.

Руководитель Content Review Сергей Половников также утверждает, что в России всего 15–20% зарегистрированных устройств Apple от всех мобильных телефонов россиян. «Из операторов только МТС и "Вымпелком" поддерживают такой способ оплаты напрямую, а не через партнеров, то есть это половина рынка, или 10% пользователей»,— отмечает он. Среди тех, кто владеет iPhone и обслуживается у вышеперечисленных операторов, только треть пользовалась таким способом оплаты услуг, утверждает господин Половников. Среди альтернативных способов оплаты сервисов Apple он называет смену региона в настройках аккаунта.

В качестве легальных, но неофициальных способов пополнения App Store некоторые пользователи рассматривают подарочные карты и зарубежные банковские карты. При этом при покупке сертификатов высок риск «попасть на мошенников» или получить неработающий код активации подарочной карты из-за несоответствия региона регистрации Apple ID и страны его выпуска, отмечает эксперт в области кибербезопасности и инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Ирина Дмитриева. При использовании неофициальных способов пополнения счета Apple ID существует множество рисков, напоминает она: «При подозрении на фрод Apple могут заблокировать аккаунт и лишить пользователя доступа ко всей конфиденциальной информации, содержащейся в учетной записи». Также, по ее словам, существуют серые схемы с Telegram-каналами, предлагающими пополнение Apple ID через вход в аккаунт покупателя такой подписки, что еще более рискованно.

Екатерина Фадеева, Юлия Юрасова