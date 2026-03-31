Состояние пострадавшей при атаке БПЛА жительницы Таганрога оценивают как стабильное

Состояние жительницы Таганрога, пострадавшей при атаке БПЛА, медики оценили как стабильное. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Также лечение продолжают еще три местных жителя. Один из них находится на госпитальном лечении в БСМП, двое — на амбулаторном. Им оказывают всю необходимую помощь.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», ночью 30 марта в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Таганрог один мирный житель погиб, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Жительницу Таганрога, пострадавшую при атаке БПЛА, санавиацией доставляют в областной ожоговый центр. Количество поврежденных обломками БПЛА домов увеличилось до 67.

Мария Хоперская